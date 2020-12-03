Итоги ноября в кинопрокате России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в ноябре 2020 года составили всего 1,681 млрд рублей, что на 12,80% больше, чем месяцем ранее, но на 63,91% меньше, чем в ноябре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $21,887 млн, то есть в отношении октября этого года рынок вырос на 12,42%, но по сравнению с ноябрем прошлого просел на 69,97%.

В ноябре 2020-го зрители ходили в кино чаще, чем октябре: российские кинотеатры продали 6,373 млн билетов, что на 1,25% больше, чем месяцем ранее, но на 65,16% меньше, чем в ноябре 2019 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: рост кассы относительно показателей октября 2020-го и падение относительно ноября прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в ноябре 2020 года 1,736 млрд рублей и продали 6,644 млн кинобилетов. Это на 14,40% и 4,05% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с ноябрем 2019-го бокс-офиса сократился 65,68%, а посещаемость сократилась на 67,17%.

В валюте в ноябре 2020 года кинотеатры России и СНГ заработали $22,600 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 71,43%, а в сравнении с прошлым месяцем − выросли на 14,07%.

Самым кассовым релизом ноября 2020 года стал фильм НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP).

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03.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова