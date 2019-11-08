Итоги октября в прокате: сборы и посещаемость устремились вверх

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в октябре 2019 года составили 5,344 млрд рублей, что сразу на 83,2% больше, чем месяцем ранее, и на 25,2% больше, чем в октябре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $82,386 млн: рост в отношении сентября составил 85,6%, а в отношении октября прошлого года − 26,6%.

В октябре зрители ходили в кино гораздо активнее, чем месяцем ранее: российские кинотеатры продали сразу 21,031 млн билетов, что на 82,9% больше, чем в сентябре, и на 23,9% больше, чем в октябре 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ наблюдается аналогичная картина: взрывной рост относительно показателей сентября 2019-го и рост по сравнению с цифрами прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в октябре 2019 года 5,748 млрд рублей и привлекли 23,051 млн зрителей. Это на 85,2% и 85,8% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с октябрем 2018-го рост бокс-офиса составил 24,0%, а посещаемости − 22,2%. За октябрь кинотеатры России и СНГ получили $88,630 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы подросли на 25,5%, а в сравнении с прошлым месяцем − на на 87,6%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали драма ДЖОКЕР (CAO) и мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI).

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08.11.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова