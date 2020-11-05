Итоги октября в кинопрокате России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в октябре 2020 года составили всего 1,491 млрд рублей, что на 21,44% меньше, чем месяцем ранее, но на 72,10% меньше, чем в октябре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $19,468 млн, т. е. в отношении сентября этого года рынок просел на 23,49%, но в отношении октября прошлого − на 76,37%.

В октябре 2020-го зрители ходили в кино реже, чем сентябре: российские кинотеатры продали только 6,294 млн билетов, что на 10,32% меньше, чем месяцем ранее и на 70,08% меньше, чем в октябре 2019 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: падение кассы относительно показателей сентября 2020-го и октября прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в октябре 2020 года 1,517 млрд рублей и продали 6,385 млн кинобилетов. Это на 21,95% и 11,57% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с октябрем 2019-го недобор бокс-офиса составил 73,60%, а посещаемость сократилась на 72,30%.

В валюте в октябре 2020 года кинотеатры России и СНГ заработали на билетах $19,811 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 77,65%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 23,99%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стал фильм СТРЕЛЬЦОВ (CP) и мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG).

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05.11.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова