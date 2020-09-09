Официальная касса России: «Довод» стартует лучше предыдущей картины Кристофера Нолана.

Фантастический боевик ДОВОД за первый уикенд освоил 193 млн рублей, это на 37% больше, чем было у ДЮНКЕРКА, и почти на одном уровне с НАЧАЛОМ (216 млн). При этом у новинки есть все шансы на хорошую работу в длину, так что итоговые результаты этих проектов вполне могут оказаться сопоставимы.

«В непростой ситуации для всей индустрии любой старт ДОВОДА был бы встречен весьма положительно, но реально полученный результат просто восхитителен! Конечно, такой фильм заслуживает гораздо большего, но в имевшихся условиях мы получили максимум», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Долгострой НОВЫЕ МУТАНТЫ, наконец вышедший на большие экраны, смог заработать за первый уикенд только 31 млн. Это худший показатель среди проектов, относящихся к вселенной Людей Икс. Схожие цифры на старте ранее демонстрировали фантастические фильмы от независимых дистрибьюторов, такие как АПГРЕЙД (31 млн) или СФЕРА (29 млн).

Падение ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ составило умеренные 44%. Оставаясь главным предложением для семейной аудитории, фильм смог заработать 21 млн рублей, его общая касса достигла 77 млн. Однако его движение к стомиллионному рубежу будет существенно затруднено стартующей на этой неделе картиной МУЛАН.

Фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ, в свою очередь, отметку в 100 миллионов уже преодолел. Картина стала самым кассовым зарубежным проектом Megogo Distribution в этом году, на ее счету 107 млн. От итоговых сборов КАЛАШНИКОВА ее отделяют 11 млн рублей.

Восьмое место занял очередной, 117 выпуск проекта МУЛЬТ В КИНО. Стартовав традиционно в субботу, он успел освоить 1,4 млн рублей.

Также в прокат вышли мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА (1,1 млн рублей, одиннадцатое место) и комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИХОМ (0,2 млн, двадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 275 млн рублей, с учетом стран СНГ – 284 млн. Это на 141,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 62,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ОНО 2.

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09.09.2020 Автор: Максим Острый