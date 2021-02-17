Официальная касса России: у «Родных» третий старт среди российских проектов после локдауна

Сборы РОДНЫХ за первый уикенд составили 196 млн рублей. Залогом успеха послужили активная рекламная компания, Сергей Бурунов в главной роли и востребованный жанр «народной комедии». Новинка опередила такие проекты как БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (126 млн), САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ (140 млн) и ЖЕНИХ (186 млн).

«Мы счастливы, что наш фильм стал первым в этом году оригинальным проектом с такими результатами. Я не устаю повторять, что кинотеатральный прокат и любовь зрителя к просмотру фильмов на большом экране являются фундаментом киноиндустрии и будут постепенно возвращаться в нашу жизнь. И мы с партнерами очень рады, что наблюдаем эту тенденцию на примере нашей картины», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма РОДНЫЕ Илья Стюарт.

ДУША тем временем преодолела миллиардный рубеж, став самым успешным проектом студии Pixar в России. Последний раз такая планка среди зарубежных фильмов покорялась ДЖЕНТЛЬМЕНАМ год назад.

Третье место в чарте заняла еще одна российская комедия, LOVE (47,0 млн). День Святого Валентина обеспечил картине прирост сборов в воскресенье на 118%, однако средняя посещаемость составила лишь 9 человек на сеанс. Новинка опередила ДЕНЬ ГОРОДА (39 млн), однако уступила РЕАЛЬНЫМ ПАЦАНАМ ПРОТИВ ЗОМБИ (48,6 млн).

Мультфильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ за первый уикенд заработал 37,2 млн, что принесло ему четвертую строчку бокс-офиса. Новинка «Вольги» обошла ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (30,5 млн) и совсем немного уступила СЕМЕЙКЕ БИГФУТОВ (38,1 млн).

Замкнул пятерку лидеров триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ, чьи сборы вплотную приблизились к 200 млн. Проект уже опередил ДЕВУШКУ В ПОЕЗДЕ (198 млн) и почти повторил результат ЛЕКАРСТВА ОТ ЗДОРОВЬЯ (203 млн).

Российский проект ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ занял шестую строчку чарта. На его счету после первого уикенда 21,7 млн, что выше цифр осенней ВДОВЫ (14,2 млн), однако ниже показателей проектов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (40,1 млн), ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (46,4 млн) и НЕВЕСТА (95,2 млн).

Также в прокат вышли триллер ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН (5,6 млн, двенадцатая строчка), мелодрама ДИКАЯ ПАРОЧКА (4,7 млн, четырнадцатое место) и аниме ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ (1,2 млн, девятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 553 млн рублей, с учетом стран СНГ – 581 млн. Это на 21,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 53,6% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ЛЕД 2.

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17.02.2021 Автор: Максим Острый