Официальная касса России: «Непосредственно Каха» показал лучший старт в посткарантинный период.

Комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА показала лучший старт в посткарантинный период. В активе выросшего из веб-сериала фильма за первый уикенд проката − 224 млн рублей. Это больше стартовых цифр ДОВОДА (193 млн) и ГОРЬКО! (214 млн) и лишь немного уступает первым показателям КУХНИ В ПАРИЖЕ (236 млн) и ОТЕЛЯ «БЕЛГРАД» (225 млн). При этом на родине проекта, в Краснодарском крае, кинотеатры по-прежнему закрыты на карантин.

Зато в других областях наблюдался настоящий ажиотаж, из-за которого кинотеатры экстренно увеличивали число сеансов (к выходным их число выросло на 60%). Средняя посещаемость по стране была хоть и неоднородна, но составила 36 человек на сеанс. Она колебалась от 21 зрителя в Москве до 90 в Калмыкии и 80 в Адыгее.

«Я два года пытался объяснить прокатчикам, что пора провести в кинотеатры Интернет. Новые герои приведут за собой новую аудиторию, – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА Алексей Троцюк. − Это был непростой разговор, он потребовал много усилий, но результат сполна оплатил все труды. Однако самый главный мотив – хотелось подарить людям праздник именно сейчас, дать возможность хотя бы на два часа забыть о том ужасе, который нас всех периодически накрывает».

ВЕДЬМЫ, занявшие второе место, стали единственным холдовером в первой пятерке. Касса картины достигла 291 млн, вплотную приблизившись к результату мелодрамы ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (298 млн).

Бронза досталась комедийному хоррору ДИЧЬ. Новинка явно могла рассчитывать на больший успех, однако часть молодежной аудитории отвлеклась на лидера уикенда, а жанровая неопределенность вполне могла стать другим отрицательным фактором, повлиявшим на сборы фильма. В итоге в его активе 24,1 млн рублей, что существенно меньше показателей предыдущих картин режиссера Кристофера Лэндона СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (84,3 млн) и СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ (62,7 млн).

Новая картина Томаса Винтерберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ показала вторую после лидера проката посещаемость среди фильмов топ-10. В среднем число зрителей на сеансе составило 16 человек, а общая касса проекта достигла 19,5 млн. Это лучший результат дистрибьютора Capella Film в 2020 году.

Две другие отечественные новинки уикенда, ЦОЙ и ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, стартовали гораздо спокойнее лидера. Картина Алексея Учителя замкнула пятерку лучших, освоив 15,4 млн рублей. Это меньше, чем было у ЛЕТА (24,7 млн). Новая работа Андрея Кончаловского стартовала с тринадцатой строчки и 4,7 млн, уступив его предыдущим фильмам – ГРЕХ (18,6 млн) и РАЙ (17,7 млн).

Еще одной премьерой в топ-10 стал мексиканский мультфильм АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ. Заработав 13,3 млн, картина обошла недавнего КОТА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (11,8 млн) и стала лучшим анимационным проектом в истории компании MEGOGO Distribution.

Также в прокат вышли семейная комедия НЕ ВСЕ ДОМА (3,8 млн, четырнадцатая строчка), классическая лента ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ (1,6 млн, пятнадцатая позиция) и биографическая драма ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (1,0 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 388 млн рублей, с учетом стран СНГ – 394 млн. Это на 71,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 35,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм FORD ПРОТИВ FERRARI.

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18.11.2020 Автор: Максим Острый