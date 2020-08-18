Официальная касса России: «Красотка в ударе» стартует с 9,7 млн рублей

Российская комедия с Юлией Александровой КРАСОТКА В УДАРЕ заняла первое место по кассовым сборам итогам прошедших выходных. За первый уикенд фильм заработал 9,7 млн рублей, это на 6% больше кассы лидера прошлой недели. В целом прирост бокс-офиса составил 31%, что внушает определенный оптимизм.

«Картина, на мой взгляд, является достойным представителем качественных российских комедий. В этих беспрецедентных обстоятельствах трудно давать оценки. Мы уверены, что картина только в начале своего прокатного пути», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании Sony Pictures в России Антон Сиренко.

Падение триллера НЕИСТОВЫЙ на втором уикенде составило умеренные 32%, общая касса проекта достигла 21,4 млн. Его конкурент, ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ, расположился на пятом месте. Сборы этой картины сократились лишь на 14%, а общий бокс-офис составил уже 26,8 млн. Ей же принадлежит лучший показатель посещаемости на этой неделе − в среднем 10 человек на сеанс.

На третье место довольно неожиданно забралась комедия ДУМАЙ КАК СОБАКА, на ее счету 5 млн рублей. На таком успехе сказались как фантастическая составляющая, так и звездный актерский состав фильма.

НАЧАЛО Кристофера Нолана, вышедшее в повторный прокат, заработало за уикенд 4,8 млн. С похожих результатов начинали перевыпускавшиеся ЧУЖОЙ (4,7 млн) и АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ (4,7 млн).

На шестой строчке — фантастика МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (3,8 млн). Это третий старт среди релизов компании Capella Film в 2020 году. Вполне возможно, что в иных обстоятельствах картина могла бы превзойти результаты БИТВЫ ЗА ЗЕМЛЮ (5,8 млн), стартовавшей чуть более года назад.

Комедийный боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ заработал 3,3 млн и занял седьмое место, однако ему принадлежит худший в топ-10 показатель посещаемости (4 человека на сеанс). А вот хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА, напротив, показал неплохую наработку и освоил за первый уикенд 2,4 млн, что выше цифр фильмов ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (1,5 млн) и ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (2,2 млн).

Также в прокат вышли военный боевик ФОРПОСТ (1,2 млн рублей, четырнадцатое место), фильм ужасов АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА (0,8 млн, пятнадцатая строка) и военный хоррор ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ (0,5 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 53,2 млн рублей, с учетом стран СНГ – 53,5 млн. Это на 31,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 91,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО.

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18.08.2020 Автор: Максим Острый