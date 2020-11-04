Официальная касса России: в лидерах – три новинки

Фэнтези ВЕДЬМЫ с Энн Хэтэуэй, будучи первым за долгое время крупным студийным проектом, стартовало со 118 млн рублей. Это выше, чем было у таких картин как ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (112 млн) и УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН (100 млн). Новинке удалось привлечь в кинотеатры как семейную, так и молодежную аудиторию.

«Слава богу, фильм вышел, и это уже большая радость. По-другому никак нельзя оценивать старт картины в такой сложный для отечественного проката период, когда звучат предупреждения и действует то ли полукарантин, то ли карантин. Понятно, что в обычное время результаты были бы гораздо выше, – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. − Выйди картина в привычном мире, мы рассчитывали бы на финальные сборы на уровне ДОМА СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. Сейчас нет такого, чтобы зрители подорвались и побежали в кино, поэтому прокат растянут по времени, и, к счастью, кинотеатры это понимают»

Падение ДЕДУШКИ НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ по сравнению с превью-показами, несмотря на выход сильного конкурента, составило лишь 8,9%. В активе комедии уже 117 млн, это больше итоговых цифр таких проектов как СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (99,8 млн), СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ (87,5 млн) и ИГРЫ С ОГНЕМ (55,7 млн).

Бронза досталась немецкому мультфильму ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (30,5 млн). Новинка показала четвертый результат среди анимационных проектов этого года и не так много уступила другому недавнему релизу «Вольги», СЕМЕЙКЕ БИГФУТОВ (38,1 млн).

В пятерку лучших попала и российская картина. Впрочем, посещаемость хоррора ВДОВА составила лишь 6 человек на сеанс. В активе картины 14,2 млн, это немного больше, чем было у фильмов ТВАРЬ (11,5 млн) и ПРОИГРАННОЕ МЕСТО (13,8 млн). Седьмую строчку завоевал еще один вышедший к Хэллоуину фильм ужасов – на счету ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА 6,4 млн, что лишь немногим ниже показателей проектов ЛОВЕЦ СНОВ (6,8 млн) и КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (7,0 млн).

Также в прокат вышли классический хоррор Стэнли Кубрика СИНЯНИЕ (4,3 млн, одиннадцатая строчка), семейная картина ПАПИНА ДОЧКА (2,3 млн, пятнадцатое место) и криминальная комедия КРЕСТНАЯ МАМА (2,0 млн, шестнадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 280 млн рублей, с учетом стран СНГ – 286 млн. Это на 46,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 76,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС.

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04.11.2020 Автор: Максим Острый