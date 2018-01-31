Официальная касса России: «Бегущий в лабиринте» прервал лидерство «Движения вверх»

Молодежный экшн БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ в минувшие выходные обошел ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, три уикенда безраздельно царствовавшее в российском прокате. Тем не менее результаты двух картин оказались очень близкими – разница составила всего 20 млн рублей. Третья часть франшизы БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ заработала в России 225 млн, еще 23 млн добавили страны СНГ. По сборам лента выступила на 15% лучше первой части, но до цифр БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ добраться не удалось – падение составило 9%.

«Одной из причин можно смело назвать большой перерыв после выхода предыдущей части франшизы, – комментирует старт картины директор по маркетингу компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Николай Борунков. – Также налицо определенная усталость аудитории от жанра молодежных антиутопий. Для следующего мощного толчка данного сегмента технологических возможностей может быть недостаточно, нужно новое видение, иной концепт».

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ отличилось лучшей наработкой на сеанс в рамках четырехдневки и лучшим результатом за пятый уикенд в целом. Общая касса фильма составляет 2,643 млрд в РФ и 2,703 млрд в СНГ – уже не остается сомнений, что 3 млрд окажутся вполне посильной планкой. Кроме того, спортивная драма на конец аналогичного пятого уикенда по общим сборам на 82,3 млн опережает АВАТАР. Наблюдать за «битвой» этих двух релизов становится все интереснее.

Российская комедия от телеканала ТНТ ZOMBOЯЩИК на старте взяла третье место чарта. Лента хорошо показала себя в четверг, в День студента, но множитель уикенда оказался крайне низким (4,3). В итоге сборы составили 112 млн в России и 115 млн с учетом СНГ. Среди стартов оригинальных отечественных комедий «Каропроката» у фильма только девятая строчка. Новинка выступила на 14 млн рублей слабее прошлогодней БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (126 млн в РФ и 130 млн в СНГ) и не смогла приблизиться к лучшей по стартовым сборам комедии дистрибьютора – другому проекту ТНТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ (404 млн в СНГ). Не в пользу картины говорят и противоречивые отзывы, которые могут не лучшим образом сказаться на динамике сборов проекта.

Четвертая строчка принадлежит ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ПАДДИНГТОНА 2. Прирост сборов этого релиза по отношению к прошлому уикенду составил сразу 33%, и это еще раз доказывает, что история с переносом картины значительно повлияла на ее сборы. По всей видимости, еще остались зрители, которые все-таки отложили поход в кино на этот фильм на 1 февраля. Общий бокс-офис сиквела ПАДДИНГТОНА на конец второго уикенда равняется 197 млн в РФ (215 млн с учетом стран Содружества), в то время как у первой части на аналогичный период по РФ + СНГ было уже 303 млн.

У европейского детективного триллера – экранизации бестселлера ДЕВУШКА В ТУМАНЕ – седьмая строчка чарта и 11,7 млн. Для дистрибьютора Cinema Prestige это шестой старт после ДЖЕКИ (17,1 млн рублей), ДАЛЛАССКОГО КЛУБА ПОКУПАТЕЛЕЙ (15,6 млн рублей в СНГ), СУБУРБИКОНА (15,1 млн рублей), ГРЯЗИ (15,0 млн в СНГ) и СТРАШНЫХ СКАЗОК (13,1 млн в РФ и 13,3 млн в СНГ).

За пределами первой десятки стартовали новый фильм Михаэля Ханеке, участник Каннского фестиваля ХЭППИ-ЭНД (3,0 млн в РФ и 3,1 млн в СНГ), а также французская приключенческая комедия ПОБЕГ ИЗ РИО (1,0 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 796 млн рублей, с учетом стран СНГ – 852 млн. Это на 1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавляло ПРИТЯЖЕНИЕ.

31.01.2018 Автор: Анна Багрова