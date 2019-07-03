Официальная касса России: у «Аннабель 3» второй лучший старт среди хорроров 2019 года

Очередной фильм из вселенной ЗАКЛЯТИЯ, хоррор про демоническую куклу ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 заработал на старте 156 млн рублей, что говорит о сохраняющейся лояльности его аудитории. Это на 17 млн больше начальных показателей сиквела и является вторым результатом как среди фильмов ужасов 2019 года, так и среди всех продюсерских проектов Джеймса Вана.

«Фильм стартовал лучше наших изначально осторожных ожиданий. Очевидна тенденция последних недель, когда рынок падает, и результаты проката от уикенда к уикенду скорее разочаровывают, нежели радуют. Мы сами уже сдерживали себя в своих внутренних прогнозах, потому как очень внимательно следили за тем, что происходит на текущих неделях и как выступают фильмы аналогичного жанра. Но результаты выходных превзошли наши опасливые ожидания», − рассказала в интервью ЭБК директор по международным связям кинокомпании «Каро Премьер» Ирина Усачева.

Снижение сборов холдовера ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 по итогам уикенда составило лишь 24,1%, что значительно ниже цифр ИСТОРИИ ИГРУШЕК: БОЛЬШОЙ ПОБЕГ В 3D (-41,7%), УНИВЕРСИТЕТА МОНСТРОВ 3D (-43,9%) и В ПОИСКАХ ДОРИ (-49,1%). Общие сборы фильма достигли 311 млн и обошли итоговые результаты предыдущей части (206 млн с учетом стран СНГ) и ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (303 млн).

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 превзошла осторожные прогнозы, заработав на старте 70 млн рублей. Это на 69% выше по сравнению с первой серией (41,3 млн) и примерно соответствует уровню фильма ПУТЬ ДОМОЙ (65,4 млн).

На счету комедии ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА 47,5 млн, что несколько выше премьерных цифр выходивших в этом году картин СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ (44,9 млн) и НАЧНИ СНАЧАЛА (42,4 млн). Уверенно стартовал фильм-катастрофа КУРСК (29,4 млн), став третьим среди лучших релизов компании «Экспонента». Непростая для российского рынка картина выступила на одном уровне со СНОУДЕНОМ Оливера Стоуна (31,8 млн) и обошла ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ Мэла Гибсона (21,7 млн).

Повторный релиз последней части МСТИТЕЛЕЙ смог похвастаться высокой посещаемостью (в среднем 99 человек на сеанс) и добавил в копилку картины 13,3 млн. Общая касса проекта выросла до 2,588 млрд. Замкнул десятку лучших боевик ПЛАН ПОБЕГА 3, заработавший 8,2 млн, что на 3,1 млн меньше предыдущей части.

Также в прокат вышли фантастический боевик БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ (5,8 млн рублей, двенадцатое место), российская мелодрама ВЫШЕ НЕБА (4,4 млн, пятнадцатая позиция), драма ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ (3,6 млн, шестнадцатая строка) и классика анимации ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (3,0 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 572 млн рублей, с учетом стран СНГ – 614 млн. Это на 37,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 55,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина СУПЕРСЕМЕЙКА 2.

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03.07.2019 Автор: Максим Острый