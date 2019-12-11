Официальная касса России: «Холодное сердце II» уверенно сохранило лидерство.

Падение сборов ХОЛОДНОГО СЕРДЦА II составило умеренные 52,7%, и мультфильм легко удержал первое место бокс-офиса. Его суммарная касса уже достигла 1,315 млрд рублей, это больше итоговых показателей первой части франшизы (1,040 млрд).

Превью-показы продолжения ДЖУМАНДЖИ продемонстрировали прекрасную среднюю посещаемость (в среднем 57 зрителей на сеанс) и по этому показателю уступили только музыкальному фильму АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ. За первые три дня сиквел приключенческой картины заработал 156 млн и занял второе место бокс-офиса.

«Нам было важно подтвердить для первых зрителей и партнеров, что ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ – не просто проект, монетизирующий очевидный успех первой части, а достойное просмотра на большом экране со всей семьей продолжение и развитие полюбившейся миллионам франшизы. Насколько верным было наше решение, покажут дальнейшие результаты проката. Пока у всех (у нас, кинотеатров и зрителей) есть все основания для оптимизма», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании Sony Pictures Russia Антон Сиренко.

Замкнула тройку лидеров мелодрама РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ. В пользу новинки сыграли участие Эмилии Кларк и праздничная атмосфера, на счету картины по итогам уикенда 77 млн рублей. Это совсем немного ниже показателей выходившего весной В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (81,3 млн) и выше цифр В АКТИВНОМ ПОИСКЕ (75,7 млн).

Падение сборов детектива ДОСТАТЬ НОЖИ составило 43,5% — сыграли свою роль положительные зрительские отзывы. Общие сборы проекта достигли 220 млн и обошли результаты таких фильмов как ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ (198 млн) и НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (162 млн).

Замкнула пятерку лучших российская военная драма РЖЕВ, в непростом конкурентном окружении сумевшая заработать 40,0 млн. Это больше таких картин как ТАНКИ (35,6 млн) и КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ (26,2 млн).

Лишь немного от РЖЕВА отстал музыкальный проект АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ. На шестой неделе проката фильм добрался до кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга и заработал по итогам уикенда 35,0 млн. Его общая касса выросла до 69,7 млн, таким образом он стал самым успешным фильмом-концертом в истории российского проката.

На седьмом месте − фильм-нуар СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (28,7 млн), привлекший аудиторию сильным актерским составом и необычным главным персонажем с синдромом Туретта. Сборы проекта совсем немного уступили показателям картин ВДОВЫ (35,0 млн) и ОХОТА НА ВОРОВ (32,7 млн).

Замкнула десятку лучших историческая драма ВОЙНА ТОКОВ, которая с результатом в 17,0 млн стала лучшим стартом среди проектов компании «Пионер». Новинка обошла такие биографические ленты как ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА (15,9 млн) и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (11,9 млн).

Также в прокат вышли экшн 21 МОСТ (13,2 млн рублей, одиннадцатое место), российская криминальная картина РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ (9,5 млн, двенадцатая строка), историко-приключенческая лента АЭРОНАВТЫ (3,5 млн, пятнадцатая позиция), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №108. А НАМ НЕ ХОЛОДНО! (2,6 млн, шестнадцатое место) и триллер РОЖДЕННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ (1,8 млн, девятнадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 893 млн рублей, с учетом стран СНГ – 976 млн. Это на 23,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 28,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ.

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11.12.2019 Автор: Максим Острый