Официальная касса России: «Ford против Ferrari» уверенно возглавил прокат

Основанная на реальных событиях картина FORD ПРОТИВ FERRARI показала лучший старт среди спортивных драм в истории российского проката, заработав за первый уикенд 199 млн рублей. Новинка хоть и уступила прошлогоднему биографическому хиту БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (234 млн), однако привлекла довольно широкую аудиторию за счет актерского состава и тщательно продуманных акцентов в рекламных материалах.

«Первый раз мы увидели фильм еще летом и уже тогда поняли, что зрителям он понравится. Результатами мы, безусловно, довольны, особенно радуют положительные отзывы о картине, которыми зрители охотно делятся в Сети. Уверены, проект ждет долгая прокатная судьба – его посмотрели еще далеко не все, кто хотел», — рассказала в интервью ЭБК и. о. директора по маркетингу кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Анастасия Полякова.

Второе место досталось мультфильму СЕМЕЙКА АДДАМС, который по итогам третьей недели проката освоил в общей сложности почти 726 млн. Он опередил стартовавших с третьего места обновленных АНГЕЛОВ ЧАРЛИ. На счету перезапуска популярной франшизы лишь 60,7 млн; картина ограничилась ставкой на молодую женскую аудиторию, что отразилось на посещаемости − только 11 человек в среднем на сеанс. Фильм выступил на одном уровне с ТАКСИ 5 (62,8 млн), однако существенно уступил 8 ПОДРУГАМ ОУШЕНА (157 млн).

Посещаемость военной драмы МИДУЭЙ была еще ниже − лишь 9 зрителей в среднем на сеанс, картина заняла только седьмое место с результатом 23,5 млн. Это почти вдвое меньше цифры НЕСЛОМЛЕННОГО (44,7 млн) и примерно соответствует показателю ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ (21,7 млн).

Неплохими сборами отметились ориентировавшиеся на избирательную публику крупных городов картины ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (восьмое место, 20,8 млн) и ГРЕХ (десятая строчка, 18,6 млн). Криминальная лента с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом заработала столько же, сколько в свое время АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (20,8 млн), а новая работа Андрея Кончаловского стартовала примерно на одном уровне с его же РАЕМ (17,7 млн).

Между этими картинами, на девятом месте, расположился мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (18,9 млн). Он выступил на одном уровне с ПТИЧЬИМ ДОЗОРОМ (19,1 млн) и немного недотянул до таких анимационных проектов этого года, как ПУШИСТЫЙ ШПИОН (22,4 млн) или КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (22,6 млн).

Последней новинкой, попавшей в двадцатку, стал триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ (3,7 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 606 млн рублей, с учетом стран СНГ – 658 млн. Это на 7,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 41,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА.

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20.11.2019 Автор: Максим Острый