Официальная касса России: «Джокер» сохраняет лидерство при крайне низком падении сборов.

По итогам второго уикенда сборы ДЖОКЕРА сократились лишь на 36,4%, а его копилка пополнилась 405 млн. По этому показателю он уступил только фильмам ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, КОТ В САПОГАХ, КОРОЛЬ ЛЕВ и АВАТАР, при этом у первых трех из этих проектов второй уикенд приходился на праздничные дни. Такими темпами ДЖОКЕР может стать самым кассовым фильмом студии Warner Bros. в истории российского проката.

Еще более низким падением (-24,7%) отличился мультфильм ЭВЕРЕСТ, который по итогам второго уикенда заработал в общей сложности 466 млн: на таких результатах сказались положительные зрительские отзывы и школьные каникулы. В ближайшее время картина обгонит итоговые цифры ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 (488 млн) и ANGRY BIRDS 2 В КИНО (518 млн).

Лучшей из новинок стал фантастический экшн ГЕМИНИ с Уиллом Смитом в главной роли, однако картина стартовала по нижней границе ожиданий. На ее счету после первого уикенда 152 млн, что соответствует уровню НЕБОСКРЕБА (150 млн) или ДЖЕЙСОНА БОРНА (141 млн), однако существенно уступает цифрам ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ (249 млн) или ПРИЗРАКА В ДОСПЕХАХ (263 млн). Причинами такого старта могли стать сильная конкуренция со стороны ДЖОКЕРА и не самый оригинальный сюжет, который при этом ставился в центр рекламной кампании.

Новая комедия Сарика Андреасяна ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, занявшая четвертое место в российском бокс-офисе, заработала на старте 50,3 млн рублей, что существенно меньше, чем было у схожих проектов В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (94 млн с учетом СНГ) и БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (126 млн). А вот новый фильм Вуди Аллена, ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ, напротив, начал прокат с прекрасных 27,3 млн − это второй показатель среди всех картин режиссера в российском прокате.

Девятую строчку бокс-офиса занял очередной выпуск франшизы ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН. Его касса на старте составила 6,7 млн. В десятку лучших впервые попала картина СЕСТРЕНКА, заработавшая на четвертом уикенде 4,2 млн, ее общие сборы достигли 22,0 млн.

Также в прокат вышли МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №104. УРА, КАНИКУЛЫ! (2,8 млн рублей, одиннадцатое место), аниме ДЕТИ МОРЯ (2,8 млн, двенадцатая строка), отечественная мелодрама БОЛЕВОЙ ПОРОГ (1,8 млн, пятнадцатая позиция), якутская приключенческая комедия ЭКСПЕДИЦИЯ (1,6 млн, семнадцатое место) и комедийный хоррор МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА (1,5 млн, девятнадцатая строка место).

Общая касса топ-20 в России составила 873 млн рублей, с учетом стран СНГ – 937 млн. Это на 15,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 29,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕНОМ.

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16.10.2019