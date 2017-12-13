Официальная касса России: у «Счастливого дня смерти» третье место среди хорроров UPI

Рынок замер в ожидании ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, поэтому уикенд прошел без больших новинок. Тем не менее, стартовавшие фильмы показали достойные результаты. Лидером осталась ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, потерявшая на втором уикенде 47% сборов. Это больше, чем было у ЛЕДОКОЛА (-36%), ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ (-15%) и САЛЮТА-7 (-24%), но тем не менее не критично. Общая касса проекта уже достигла 480 млн в России и 490 млн с учетом стран СНГ.

На второй строчке чарта триллер-хоррор СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. За счет удачного сочетания ужасов, фантастики и юмора лента заработала в нашей стране 84 млн рублей, еще 8 млн добавили государства Содружества. Картина стартовала слабее, чем еще более фантастические и пугающие КОМАТОЗНИКИ (102 млн в РФ и 110 млн в СНГ), однако среди условных хоррор-релизов дистрибьютора UPI заняла почетное третье место, уступив лишь сверхуспешному СПЛИТУ (241 млн в РФ и 246 млн в СНГ) и звездному БАГРОВОМУ ПИКУ (145 млн в РФ и 158 млн в СНГ). Позади остались, например, МАМА (79 млн с учетом СНГ), УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА (76 млн с учетом СНГ), ПАРИЖ. ГОРОД МЕРТВЫХ (38 млн с учетом СНГ) и ПРОЧЬ (34 млн в РФ и 37 млн в СНГ).

Сиквел хулиганской комедии с Милой Кунис в главной роли ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 освоил 60 млн в России и 66 млн в РФ+СНГ, чего хватило для четвертой строчки чартов. Лента привлекла тех, кто посмотрел первый фильм не только в кинотеатрах, но и дома, а праздничная тематика добавила картине актуальности. В итоге старт новинки оказался почти в два раза сильнее аналогичного результата ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК (32 млн в РФ и 39 млн в СНГ). Для прокатчика «Вольга» это лучшее начало проката фильма в жанре комедия, а также лучший старт игрового релиза этого года, и второй – с учетом цифр анимационной БАЛЕРИНЫ (77 млн в РФ и 83 млн в СНГ).

Лишь одиннадцатая строчка в России и десятая – с учетом стран СНГ покорилась драме ЖГИ!, участвовавшей в «Кинотавре» этого года. Несмотря на то, что по итогам смотра в картине видели потенциал, тюремная тематика и немолодой возраст главной героини отпугнули зрителей, уже живущих в ожидании праздника. Новинке удалось заработать 9,7 млн в России и 10,6 млн в СНГ, что ниже цифр кинотаврских МИФОВ (32 млн в РФ и 33 млн в СНГ), АРИТМИИ (23 млн) и даже более сложных ЗАЛОЖНИКОВ (10,4 млн в РФ и 10,9 млн в СНГ).

Четырнадцатая строчка у биографической драмы о Джероме Сэлинджере ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ. Лента с участием Кевина Спейси заработала 7,0 млн рублей в России и 7,9 млн в РФ+СНГ. Также за пределами первой десятки начался прокат триллера ЦЕПНОЙ ПЕС (без учета данных по СНГ и сети «Люксор», фильм заработал 4,9 млн рублей), приключенческого фэнтези ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ (4,1 млн в РФ и 5,1 млн в СНГ), драмы ВИЖУ ЛИШЬ ТЕБЯ (2,9 млн рублей) и анимационного киноальманаха МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 64 (2,4 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 523 млн рублей, с учетом стран СНГ – 561 млн. Это на 28% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 14% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2016 года, когда чарт на второй неделе проката возглавляла МОАНА.

13.12.2017 Автор: Анна Багрова