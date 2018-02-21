Официальная касса России: у «Льда» четвертая строчка среди лучших стартов отечественных картин

Единственной крупной новинкой и несомненным лидером уикенда стала мелодрама ЛЕД. Новая отечественная картина по хорошей традиции начала свою прокатную историю с рекордов, показав лучшие для нашего кино предпродажи. Со сборами первого дня проката, 14 февраля, в 89,7 млн рублей в России и 93,3 млн в СНГ романтическая мелодрама обогнала все российские картины, в том числе ВИЯ (88,9 млн рублей в СНГ в первый день проката). Стандартная четырехдневка принесла ленте 451 млн рублей, с учетом стран Содружества – 466 млн. Такой бокс-офис обеспечил ЛЬДУ четвертое место среди стартов российских картин – впереди только ВИЙ (579 млн в РФ и 603 млн в СНГ), СТАЛИНГРАД (510 млн в РФ и 525 млн в СНГ) и ЭКИПАЖ (394 млн в РФ и 408 млн в СНГ). На 5 млн рублей превзойден стартовый результат предыдущего мощного отечественного релиза WDSSPR ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, с которым новинку роднит не только прокатчик, но и обширный трейлеринг – 9 прикреплений дали ролику фильма 34,7 млн контактов с потенциальными зрителями, еще более внушительной цифра была только у БОГАТЫРЯ (38,0 млн контактов). ЛЕД также стартовал на 57 млн рублей сильнее прошлогоднего релиза Sony – «миллиардера» ПРИТЯЖЕНИЕ (394 млн в РФ и 408 млн в СНГ). Похоже, что заветная планка легко покорится и новому фильму, тем более его общая касса с учетом среды, 14 февраля, уже сильно перевалила за полмиллиарда.

«Есть вещи, которые невозможно спрогнозировать и сконструировать. Это то, что называется попаданием в коллективное бессознательное, в ожидания аудитории. Вот мне кажется, что мы попали в этом смысле в народное восприятие, угадали с тем, что люди хотели видеть на экране, – объясняет успех фильма продюсер ЛЬДА Михаил Врубель в интервью ЭБК. – Плюс мы сейчас находимся на волне интереса к российскому кино. Ну и, третий резонанс связан с Олимпийскими играми».

Вторая строчка чарта принадлежит эротической драме ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ, потерявшей на втором уикенде 69,9% сборов, – падение чуть меньшее, чем было у НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (-70,4%). По общим сборам свежий фильм также незначительно опережает предыдущую часть – на 6%. Третья позиция в России у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, а в СНГ превью-показы ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ сместили спортивную драму на четвертую строчку. Тем не менее именно с учетом стран Содружества отечественная картина в этот уикенд, наконец, преодолела психологически важную планку в 3 млрд рублей кассовых сборов – ранее, как известно, за ней одиноко стоял лишь АВАТАР. В России до заветных 3 млрд осталось добрать 70 млн рублей. Четвертая и пятая позиции в чартах РФ и СНГ соответственно у ТРЕХ БИЛБОРДОВ НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ. У ленты поразительная динамика – в России она стартовала с шестого места, но на втором уикенде оказалась уже на пятой строчке чарта, а сейчас поднялась еще выше. И это при сравнительно небольшом количестве площадок-демонстраторов. По общим сборам фильм уже на 13 млн опережает ФОРМУ ВОДЫ.

Другие новинки уикенда столпились во второй половине Топ-20. Лучшей из них стала картина НЕДРУГИ (7,5 млн в РФ и 7,6 млн в СНГ). В четверг она и оскаровский номинант ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ (сборы уикенда – 6,2 млн в РФ и 7,3 млн в СНГ) получили в сетях схожую роспись, однако вестерн с Кристианом Бэйлом и Розамунд Пайк в конечном счете демонстрировался в бо́льшем количестве кинотеатров и привлек несколько больше зрителей.

Между упомянутыми новинками в России расположилось УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ – у призера Каннского фестиваля лучшая среди новинок нижней части таблицы наработка, а старт в 6,6 млн рублей оказался выше, чем, например, у КВАДРАТА (2,8 млн рублей), но ниже, чем у ДВУЛИЧНОГО ЛЮБОВНИКА (10,4 млн).

Фильм СЕРДЦЕЕД, на который кинотеатры сделали ставку, стартовал слабее других новых фильмов и вышел только на тринадцатую строчку в РФ (сборы – 5,9 млн) и пятнадцатую – с учетом стран СНГ (6,2 млн). Цифры лучше, чем были у МАДАМ (5,4 млн) и ЖЕНИХА НА ДВОИХ (5,3 млн), но меньше начального результата ЛЮБВИ НЕ ПО РАЗМЕРУ с тем же Жаном Дюжарденом (14,6 млн в РФ и 16,8 млн в СНГ).

Также за пределами десятки стартовал мультфильм МАХНЕМ НА ЛУНУ! (по данным ЕАИС, сборы составили 4,2 млн рублей), а также СЕКРЕТНОГО ДОСЬЕ – пока в формате превью (4,1 млн в РФ и 4,3 млн в СНГ).

Общая касса Топ-20 в России составила 750 млн рублей, с учетом стран СНГ – 834 млн. Это всего на 0,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавляла ВЕЛИКАЯ СТЕНА.

21.02.2018 Автор: Анна Багрова