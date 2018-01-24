Официальная касса России: у «Астрала 4» лучший старт в истории франшизы

Чарт России уже в третий раз возглавило ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Отсутствие на дате прямых конкурентов, продолжающаяся реклама и, конечно, неугасающий интерес зрителей обеспечили фильму минимальное падение кассы (6%). Со сборами в 347 млн рублей в России и 358 млн с учетом стран СНГ спортивная драма установила рекорд бокс-офиса четвертого уикенда. В свое время предыдущий лидер на этом поприще, АВАТАР, в аналогичный, но праздничный (с 7 по 10 января 2010 года) уикенд демонстрировал прирост в 14%, но сборы были ниже – 337 млн с учетом стран Содружества. По общим сборам ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ уже стало вторым самым кассовым релизом в истории современного отечественного кинопроката. Впереди лишь тот же АВАТАР, к финальным результатам которого (3,52 млрд в РФ и 3,64 млрд в СНГ) новинка постарается подойти как можно ближе, а в лучшем случае и превзойти их.

Самой сильной новинкой недели стал АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ, добавивший в свою копилку 149 млн в России и на 18 млн больше – вместе с СНГ. Продолжительные превью-показы не помешали хоррору в стартовый уикенд выступить сильнее других фильмов франшизы, в том числе АСТРАЛА 3 (143 млн в РФ и 158 млн в СНГ) и АСТРАЛА. ГЛАВА ВТОРАЯ (138 млн в РФ и 150 млн в СНГ), а также стать лучшим хоррором компании Sony.

Многострадальные ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 расположились на третьей позиции. За два дня картина заработала в России 74 млн, государства Содружества добавили в актив фильма еще 11 млн рублей. Неизвестно, сумел бы ПАДДИНГТОН 2 собрать больше АСТРАЛА, а также улучшить результаты первого фильма про медвежонка (167 млн с учетом СНГ), выйди он вовремя. На многих зарубежных территориях (например, в Австралии, Германии, Франции и даже Великобритании) картина выступает слабее ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА. Да и если сравнивать только воскресенья двух картин на нашем рынке, у сиквела сборы в этот день примерно на треть ниже. Однако кровь фильму скандал с датами все же попортил изрядно – о возвращении ленты на экраны в субботу узнали не все, многие зрители в принципе отказались от похода в кинотеатры. Интересно будет посмотреть, как пройдут следующие выходные, однако конкуренции у релиза на том уикенде прибавится, а количество сеансов в дальнейшем будет постепенно сокращаться.

Еще до объявления номинантов премии «Оскар» в прокате успешно выступила ФОРМА ВОДЫ (а номинаций у нее 13, значит, фильм будет пользоваться зрительским спросом и дальше). 47 млн в России и 51 млн с учетом СНГ позволили ленте занять в чартах четвертую позицию. Результаты мрачноватой сказки оказались выше цифр БЕРДМЭНА (35 млн в СНГ), ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ (39 млн в СНГ) и ОТЕЛЯ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (45 млн в СНГ).

Отечественный фэнтезийный экшн СКИФ сумел собрать лишь 35 млн рублей в России и почти на 2 млн больше с учетом СНГ. К такому результату привело отсутствие длительной бомбардировки потенциальных зрителей рекламой и направленность на узкую категорию любителей жестких фильмов 18+. Впрочем, целевая аудитория отзывается о ленте скорее положительно, что не может не послужить картине в будущем.

Лишь для двенадцатой строчки хватило сборов ТЕМНЫХ ВРЕМЕН (12 млн в РФ и 15 млн в СНГ). Новинка выступила лучше другого байопика ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ (11 млн в СНГ), но несколько хуже, чем КОРОЛЬ ГОВОРИТ! (16 млн в СНГ). Также за пределами топ-10 начался прокат российского драмеди КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ (по данным ЕАИС, сборы составили 3,8 млн рублей) и нового выпуска анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 67 (2,6 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 802 млн рублей, с учетом стран СНГ – 862 млн. Это на 7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 10% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавляли ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО.

24.01.2018 Автор: Анна Багрова