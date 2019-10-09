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Официальная касса России: старт «Джокера» превосходит ожидания

«Эверест» показывает третий результат среди анимационных проектов этого года

Касса первого уикенда ДЖОКЕРА достигла 637 млн рублей. Это второй старт среди октябрьских релизов (лучше стартовал только ВЕНОМ — 857 млн) и среди кинокомиксов DC (впереди − ОТРЯД САМОУБИЙЦ с 748 млн). Для 2019 года это пятый результат, картина обошла премьерные цифры КАПИТАНА МАРВЕЛ (621 млн) и ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА (549 млн). Популярность главного персонажа-злодея и триумф на Венецианском кинофестивале привлекли к фильму самую широкую публику.

«Я человек, который всю жизнь занимается кино, видел многое и, в общем, не ожидал чего-то особенного, когда начинал смотреть фильм два-три месяца назад. А увидел что-то абсолютно новое и впечатляющее. Это как глоток свежего воздуха, который на протяжении долгого времени ждешь и неожиданно получаешь. Такое невероятное чувство, когда ты идешь за определенными впечатлениями и эмоциями и вдруг обнаруживаешь, что тебя обманули и дали намного больше, чем ты ожидал», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Новый мультфильм студии DreamWorks Animation ЭВЕРЕСТ отлично сработал на семейную аудиторию. В копилке картины после первых четырех дней проката 235 млн, что выше СМОЛФУТА (174 млн) и недавних ANGRY BIRDS 2 В КИНО (209 млн). На успехе картины сказались длительная пауза между выходом студийных анимационных проектов и начавшиеся школьные триместровые каникулы.

Тройку лучших замкнула фантастическая драма К ЗВЕЗДАМ. По итогам второго уикенда на счету холдовера 290 млн, что выше итогового результата ПРИБЫТИЯ (261 млн) и близко к цифрам ЖИВОГО (298 млн). Однако падение сборов составило высокие 71,9%, что вызвано противоречивыми зрительскими отзывами и выходом мощного конкурента.

Все остальные новинки недели заработали меньше 10 млн рублей. Оба отечественных релиза, ВОЛШЕБНИК (8,3 млн) и ЛЮБИ ИХ ВСЕХ (4,1 млн), отметились худшей посещаемостью среди фильмов уикенда, в среднем они привлекли 7 человек на сеанс. Картины заняли в общем бокс-офисе шестое и девятое места соответственно. На седьмом месте с результатом в 7,1 млн расположилась мелодрама ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? 

Также в прокат вышли байопик ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ (3,0 млн рублей, двенадцатое место), хоррор ДОБЫЧА (2,7 млн, тринадцатая строка) и отечественная документальная картина АКВАРЕЛЬ (1,8 млн, семнадцатая позиция).  

Общая касса топ-20 в России составила 1,031 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,082 млрд. Это на 111,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕНОМ.

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09.10.2019 Автор: Максим Острый

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