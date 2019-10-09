Официальная касса России: старт «Джокера» превосходит ожидания

Касса первого уикенда ДЖОКЕРА достигла 637 млн рублей. Это второй старт среди октябрьских релизов (лучше стартовал только ВЕНОМ — 857 млн) и среди кинокомиксов DC (впереди − ОТРЯД САМОУБИЙЦ с 748 млн). Для 2019 года это пятый результат, картина обошла премьерные цифры КАПИТАНА МАРВЕЛ (621 млн) и ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА (549 млн). Популярность главного персонажа-злодея и триумф на Венецианском кинофестивале привлекли к фильму самую широкую публику.

«Я человек, который всю жизнь занимается кино, видел многое и, в общем, не ожидал чего-то особенного, когда начинал смотреть фильм два-три месяца назад. А увидел что-то абсолютно новое и впечатляющее. Это как глоток свежего воздуха, который на протяжении долгого времени ждешь и неожиданно получаешь. Такое невероятное чувство, когда ты идешь за определенными впечатлениями и эмоциями и вдруг обнаруживаешь, что тебя обманули и дали намного больше, чем ты ожидал», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Новый мультфильм студии DreamWorks Animation ЭВЕРЕСТ отлично сработал на семейную аудиторию. В копилке картины после первых четырех дней проката 235 млн, что выше СМОЛФУТА (174 млн) и недавних ANGRY BIRDS 2 В КИНО (209 млн). На успехе картины сказались длительная пауза между выходом студийных анимационных проектов и начавшиеся школьные триместровые каникулы.

Тройку лучших замкнула фантастическая драма К ЗВЕЗДАМ. По итогам второго уикенда на счету холдовера 290 млн, что выше итогового результата ПРИБЫТИЯ (261 млн) и близко к цифрам ЖИВОГО (298 млн). Однако падение сборов составило высокие 71,9%, что вызвано противоречивыми зрительскими отзывами и выходом мощного конкурента.

Все остальные новинки недели заработали меньше 10 млн рублей. Оба отечественных релиза, ВОЛШЕБНИК (8,3 млн) и ЛЮБИ ИХ ВСЕХ (4,1 млн), отметились худшей посещаемостью среди фильмов уикенда, в среднем они привлекли 7 человек на сеанс. Картины заняли в общем бокс-офисе шестое и девятое места соответственно. На седьмом месте с результатом в 7,1 млн расположилась мелодрама ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?

Также в прокат вышли байопик ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ (3,0 млн рублей, двенадцатое место), хоррор ДОБЫЧА (2,7 млн, тринадцатая строка) и отечественная документальная картина АКВАРЕЛЬ (1,8 млн, семнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 1,031 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,082 млрд. Это на 111,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕНОМ.

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09.10.2019 Автор: Максим Острый