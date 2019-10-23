Официальная касса России: сиквел «Малифисенты» превосходит стартовые прогнозы

Несмотря на не самый высокий рейтинг ожиданий на «КиноПоиске» и спокойный старт в Штатах и Европе, в России МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ привлекла широкую аудиторию и начала прокат с 634 млн рублей. Это на 49% выше показателей первой части и третий результат октября после ВЕНОМА (857 млн) и ДЖОКЕРА (637 млн). На таком успехе сказалось, помимо прочего, снижение возрастного рейтинга до 6+. Отметим и высокий множитель уикенда, который достиг 8,2 – это выше обеих частей ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ (6,0 и 5,9) и ДОМА СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН (7,0).

«Мы ориентировались на самую широкую аудиторию. И думаю, только самая широкая аудитория может дать на непраздничном уикенде сборы за 700 миллионов рублей. Но с учетом начинающихся на этой неделе каникул и видя прирост в выручке выходных, семьи внесут весомый вклад в итоговые сборы картины», – рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская.

Падение сборов ДЖОКЕРА на третьем уикенде составило 54,6%, общий счет картины достиг 1,584 млрд. Это вплотную приближается к итоговым результатам ОТРЯДА САМОУБИЙЦ (1,588 млрд) и ХОББИТА: БИТВЫ ПЯТИ ВОИНСТВ (1,667 млрд), а значит, и к статусу самого успешного релиза Warner Bros. в России.

Падение ЭВЕРЕСТА также составило умеренные 59,2%. С промежуточным результатом в 561 млн картина уже обошла ANGRY BIRDS 2 В КИНО (518 млн) и ИСТОРИЮ ИГРУШЕК 4 (488 млн).

Лучшим из трех независимых релизов недели стала комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (11,0 млн), занявшая седьмое место. Даже не имея звезд в актерском составе, новинка выступила на уровне таких картин как 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ (12,8 млн) с Брайаном Крэнстоном и ИСКУССТВО ОБМАНА (12,3 млн) с Эмили Ратаковски.

Хоррор ОНИ стал в чарте восьмым, заработав за первый уикенд 9,6 млн рублей. Это ниже цифр таких релизов «Экспоненты» как ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ (24,7 млн) или АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (20,1 млн).

Легендарная МАТРИЦА начала прокат в понедельник и к концу недели освоила 16,0 млн, а непосредственно за четыре дня уикенда — 8,3 млн. Это лучший результат среди всех проектов компании «Маурис», он примерно соответствует показателям летнего ре-релиза БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (8,9 млн за первый уикенд и 21,1 млн за все время проката).

Также в прокат вышли байопик ДЖУДИ (1,6 млн рублей, четырнадцатое место), российская драма МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК (1,4 млн, пятнадцатая строка) и драмеди ПРОЩАНИЕ (1,3 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 1,022 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,118 млрд. Это на 17,0% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 83,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕНОМ.

23.10.2019 Автор: Максим Острый