Официальная касса России: «Малефисента» сохранила лидерство

Второй уикенд пополнил копилку сиквела МАЛЕФИСЕНТЫ на 404 млн рублей, общая касса фэнтези достигла 1,201 млрд. Падение сборов составило лишь 36,3%, это второй результат среди всех проектов в этом году, зарабатывавших на старте более 200 млн. Меньше оно было только у ЭВЕРЕСТА (-24,7%), у ДЖОКЕРА и АЛАДДИНА оно составило в свое время -36,4% и -45,6% соответственно.

Со второй строчки стартовал ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (119 млн в России и 136 млн в РФ + СНГ). Первая часть франшизы за прошедшие с момента ее выхода десять лет обрела культовый статус, что сказалось на почти трехкратном росте сборов сиквела – на счету первого фильма в свое время было 47,6 млн с учетом стран Содружества.

«Фильм предлагает ровно тот же букет, который сделал его культовым, но свежий. Юмор, несколько саркастичный и очень неглупый, и удивительно яркий и качественный для такого жанра актерский состав», – так описал релиз в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures Productions & Releasing Антон Сиренко.

Драма ТЕКСТ по одноименной книге Дмитрия Глуховского с минимальным преимуществом завоевала третье место. На ее счету 92,4 млн, что примерно совпадает со стартовыми показателями недавнего ГЕРОЯ (91,0 млн), также с Александром Петровым в главной роли.

«Мы очень довольны стартом – он в рамках наших ожиданий. Мы на входе знали, что у нас, с одной стороны, непростое кино с точки зрения жанра. С другой же, мы были уверены в отличном «сарафане», — рассказал в интервью ЭБК директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

Холдовер ДЖОКЕР стал по итогам уикенда самым успешным релизом студии Warner Bros. и дистрибьютора «Каро» в России – на счету кинокомикса 1,734 млрд.

Небольшим снижением на 37,7% отметился мультфильм ЭВЕРЕСТ, его общие сборы достигли 616 млн. Картина в ближайшее время обойдет СМОЛФУТА (625 млн), а по итогам проката может рассчитывать на цифры ANGRY BIRDS В КИНО (716 млн).

Не выдержали высокой конкуренции ориентированные на семейную аудиторию новинки – мультфильмы УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (31,6 млн) и СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (7,2 млн). Первый их них стартовал в три раза слабее оригинала (97,8 млн) и примерно на одном уровне с САДКО (29,6 млн), а второй стал одним из самых слабых анимационных проектов «Вольги», уступив в том числе мультфильмам UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (7,7 млн) и ДИКИЕ ПРЕДКИ (7,4 млн).

Замкнуло десятку лучших драмеди АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (6,5 млн). Это лучше стартовых показателей таких релизов Capella Film? как ДЖУЛЬЕТТА (6,4 млн) и ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО (5,0 млн).

Также в прокат вышли боевик ТРИ СЕКУНДЫ (6,3 млн рублей, одиннадцатое место), комедия ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (4,1 млн, двенадцатая строка), российская драма СТОРОЖ (3,4 млн, четырнадцатая позиция), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №105. ЗИМА БЛИЗКО! (3,0 млн, пятнадцатое место). Шестнадцатую строчку занял перевыпуск классической экранизации романа Стивена Кинга ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА (2,7 млн), а последние две строчки двадцатки лучших достались фантастике ИНЫЕ (1,9 млн) и экшну ДИКАЯ ЛИГА (1,8 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 850 млн рублей, с учетом стран СНГ – 934 млн. Это на 16,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 35,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял мультфильм СМОЛФУТ.

30.10.2019 Автор: Максим Острый