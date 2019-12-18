Официальная касса России: новый «Полицейский с Рублевки» стартует лучше первой части

Несмотря на отсутствие в актерском составе Александра Петрова, главной звезды первой части, комедия ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 за первый уикенд освоила 356 млн рублей, что на 8,6% превосходит показатели первого фильма и является третьим стартом среди всех отечественных комедийных проектов в истории российского проката. Такой результат вызван в том числе прекрасным «сарафаном» оригинала и масштабной рекламной кампанией.

«Мы оцениваем результаты очень хорошо. Второй фильм стартовал лучше предшественника. Да и в целом это лучший первый уикенд среди российских фильмов с фактической датой появления на экранах именно в 2019 году, поэтому мы довольны. Что касается прироста, то мы его ожидали, так как видим по цифрам просмотров сериала на ТВ и в Интернете, по аналитическим отчетам, что интерес к бренду ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ только растет», — рассказал в интервью ЭБК продюсер Premier Studios Владимир Пермяков.

ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ также начал прокат лучше, чем первая часть. Сборы сиквела за уикенд выросли по сравнению с оригинальной картиной на 22% и составили 313 млн, а с учетом масштабного превью достигли уже 522 млн.

Мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II из-за старта двух крупных проектов лишился половины своих сеансов, что привело к падению сборов на 58,6%. Суммарный бокс-офис картины достиг 1,533 млрд, что на 47,4% выше итоговых показателей первой части (1,04 млрд). Мультфильм уверенно приближается к цифрам КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (1,699 млрд), однако планка, установленная ЗВЕРОПОЛИСОМ (2,083 млрд), самым успешным в истории российского проката анимационным релизом, пока достаточно далека.

Также в прокат вышли мультфильмы ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ОТВАЖНЫЕ ПТЕНЦЫ (5,2 млн рублей, двенадцатое место) и ТАЙНА МОСЛИ (3,5 млн, тринадцатая строка), экшн КУРЬЕР (2,8 млн, четырнадцатая позиция) и киноверсия спектакля БТ БАЛЕТ: ЩЕЛКУНЧИК (1,6 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 981 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,082 млрд. Это на 9,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм АКВАМЕН.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

18.12.2019 Автор: Максим Острый