Официальная касса России: «Я иду искать» − лидер одного из самых слабых уикендов года

Комедийный хоррор Я ИДУ ИСКАТЬ по итогам первого уикенда заработал 56,8 млн рублей. В пользу проекта, выступившего примерно на одном уровне с картинами СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ (62,7 млн) и ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ (58,3 млн), сработали оригинальный концепт и слабое конкурентное окружение.

«Я ИДУ ИСКАТЬ – нетипичный хоррор. Фильм сделан на стыке жанров – ужасов, черной комедии и триллера. Нашей аудитории, очевидно, такой микс оказался по душе. По итогам внутреннего просмотра Я ИДУ ИСКАТЬ стало очевидно, что это кино понравится зрителям. Спасибо показчикам, которые поддержали наших букеров в желании расписать фильм так широко», − рассказала в интервью ЭБК и.о. директора по маркетингу компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Анастасия Полякова.

Холдоверы ANGRY BIRDS 2 В КИНО и ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ заняли второе и третье места бокс-офиса. Падение их сборов составило умеренные 41,2% и 43,0% соответственно. Мультфильм смог сократить отставание от графика первой части с 40,1% после первого уикенда до 29,3% после третьего, его общий заработок достиг 458 млн. У проекта есть все шансы обойти итоговые результаты ТАЙНЫ КОКО (486 млн) и ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 (487 млн).

Новый фильм Квентина Тарантино, в свою очередь, стал первым в фильмографии режиссера, преодолевшим в российском прокате отметку в миллиард рублей. Картина также стала самой успешной и для Леонардо ди Каприо, превзойдя итоговые сборы ВЫЖИВШЕГО (1,023 млрд).

Падение КОРОЛЯ ЛЬВА составило лишь 20,5%. Фильм заработал уже свыше 2,6 млрд рублей и обошел итоговые результаты МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛА (2,594 млрд), став самым кассовым релизом года.

Неплохо стартовал триллер ИГРА ГАННИБАЛА от компании «Экспонента»: на счету картины 17,2 млн, ей досталась восьмая строчка в чарте. На девятом месте — российская музыкальная лента БИТВА (17,0 млн). Ей, как и занявшей одиннадцатую позицию отечественной спортивной драме КОМАНДА МЕЧТЫ (8,6 млн), принадлежат самые низкие на неделе показатели посещаемости — 6 и 5 зрителей на сеанс соответственно.

Также в прокат вышли мультфильмы КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (5,9 млн рублей в рамках превью, двенадцатое место) и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: СУПЕРПАТРУЛЬ 2 (5,7 млн, тринадцатая строка), биографическая драма ТАЧКА НА МИЛЛИОН (3,4 млн, пятнадцатое место), комедия МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ (2,7 млн, восемнадцатая позиция) и историческая драма КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ (2,4 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 324 млн рублей, с учетом стран СНГ – 356 млн. Это на 23,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 39,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

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04.09.2019 Автор: Максим Острый