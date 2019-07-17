Официальная касса России: «Человек-паук» уже превзошел итоговые результаты первой части

В копилке ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА по итогам одиннадцати дней проката уже 929 млн рублей, это на 53 млн превышает итоговые сборы первой части. Падение на второй неделе составило -63,4%, что немного меньше, чем было у ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ (-68,7%) и ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ (-64,2%).

Со второго места стартовала новая работа Люка Бессона, шпионский боевик АННА. Сборы картины составили 93,1 млн, что выше чем было у КРАСНОГО ВОРОБЬЯ (72,8 млн) с Дженнифер Лоуренс в главной роли и примерно соответствует показателям ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ (92,7 млн) с Шарлиз Терон.

«Помимо образа главной героини и girl power, отличным магнитом для женской аудитории стали также любимые девушками Киллиан Мерфи и Люк Эванс в главных ролях. А фирменный эффектный экшн от Люка Бессона, погони и перестрелки отлично работали на мужчин», − рассказал в интервью ЭБК директор департамента кинопроката компании «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

На третьем месте расположилась экшн-комедия АЛИ, РУЛИ!, ее сборы благодаря широкой росписи достигли 28,7 млн, однако средняя посещаемость на протяжении всех четырех дней не превышала 8-9 человек на сеанс — это худший показатель среди картин в топ-10.

Шестое место досталось комедийному хоррору Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (19,1 млн). Картина стартовала лучше прочих предыдущих работ режиссера, включая ПАТЕРСОНА (8,7 млн) и ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ (11,2 млн с учетом СНГ); аудиторию привлек звездный актерский состав и участие фильма в Каннском кинофестивале.

Также в прокат вышли французская комедия КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (8,3 млн рублей, одиннадцатое место) и хоррор ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ (4,9 млн, тринадцатая строка).

Общая касса топ-20 в России составила 484 млн рублей, с учетом стран СНГ – 537 млн. Это на 39,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 29,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ.

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17.07.2019 Автор: Максим Острый