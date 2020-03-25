Официальная касса России: сиквел «Троллей» немного не дотянул до 100 млн

Проект ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР за первый уикенд смог освоить лишь 96 млн рублей, что в 2,4 раза слабее старта первой части франшизы. Всему виной карантинные рекомендации и меры, вызванные развивающейся эпидемией коронавируса. Мультфильму не помогли и раньше срока начавшиеся школьные каникулы − семейная аудитория первой отозвалась на призывы оставаться дома. Если в более благоприятный уикенд проект мог рассчитывать на сборы в 2-3 раза больше, то сейчас ему пришлось довольствоваться уровнем триквела СМУРФИКОВ (99,8 млн) и ВОЛШЕБНОГО ПАРКА ДЖУН (99,3 млн).

Сразу на 75,5% обрушились сборы фантастического боевика БЛАДШОТ, его общая выручка составляет по итогам уикенда 253 млн. Это выше итоговых цифр ХЕЛЛБОЯ (245 млн), но достаточно далеко от показателей РИДДИКА (336 млн с учетом СНГ) и РОБОКОПА (347 млн в СНГ).

В тройку лучших вернулись ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, их суммарная касса достигла 1,213 млрд, что всего на 6 млн ниже АЛАДДИНА, самой успешной в России картины в карьере режиссера Гая Ричи.

Седьмое место в чарте досталось фильму АФЕРА В МАЙАМИ. Криминальная лента с Пенелопой Крус в иное время могла бы рассчитывать выступить на уровне АФЕРЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (20,8 млн) или ОПАСНОЙ ИГРЫ СЛОУН (17,4 млн), но сейчас ее сборы составили 8,1 млн.

Восьмое место заняла подростковая мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ, главную роль в которой исполнил звезда «Ривердейла» Кей Джей Апа. Картина в условиях кризиса освоила 6,7 млн, это меньше, чем было у фильма ВЕСЬ ЭТОТ МИР (19,0 млн).

Замкнула десятку лучших российская комедия НОМЕР ОДИН, чья средняя посещаемость составила лишь четыре зрителя на сеанс, а сборы достигли 5,8 млн. Это худший результат среди всех фильмов режиссера Михаила Расходникова, таких как ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (37,3 млн) и ДОРОГОЙ ПАПА (23,0 млн).

Также в прокат вышли драма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ (1,5 млн рублей, пятнадцатое место) и семейная картина МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ (1,1 млн рублей, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 244 млн рублей, с учетом стран СНГ – 250 млн. Это на 55,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 60,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ.

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25.03.2020 Автор: Максим Острый