Официальная касса России: у «Однажды... в Голливуде» лучший старт в истории проектов Тарантино

На успешном старте ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ сказались волна положительных отзывов из США, где фильм стартовал неделей ранее, и приезд в Москву режиссера картины, привлекший к премьере внимание максимально широкой аудитории. Фильм дебютировал с великолепным результатом − 115 млн в первый день и 467 млн за уикенд: это больше, чем итоговые сборы ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ ВОСЬМЕРКИ (401 млн), и сопоставимо с суммарной кассой ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННОГО (484 млн). Среди работ с участием Леонардо ди Каприо лучший результат демонстрировал только стартовавший на новогодних каникулах ВЫЖИВШИЙ (479 млн в первый уикенд), а среди фильмов с Брэдом Питтом в главной роли первое место до этого момента занимала ВОЙНА МИРОВ Z (379 млн). Среди проектов Sony в России успешнее стартовали только такие блокбастеры как ВЕНОМ (857 млн), ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (549 млн) и ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3 (509 млн).

«Наш массовый зритель, кажется, уже давно заявил о своей готовности смотреть авторское кино, если оно приобретает статус массового события. Здесь у нас все сложилось: выдающаяся работа гениального режиссера – это раз, феноменальный по силе воздействия на все категории зрителей каст – два, приезд создателей фильма в Москву и кампания, которая смогла правильно, по всей видимости, упаковать эти и многие другие факторы», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures Productions & Releasing в России Антон Сиренко.

Сборы занявшего второе место боевика ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ по итогам второго уикенда сократились на 67,4%, что больше, чем было у ФОРСАЖА 8 (61,9%) и ФОРСАЖА 7 (57,7%), однако и конкурентное окружение прошлых фильмов франшизы было слабее. Второй уикенд принес блокбастеру 156,5 млн рублей, а его общая касса достигла 799,8 млн.

Заработок третьего уикенда КОРОЛЯ ЛЬВА составил 94 млн, его суммарные сборы превысили 2,4 млрд. Отставание от самого кассового фильма года, кинокомикса МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, сократилось до выглядящих вполне преодолимыми 163 млн.

На четвертой строчке чарта расположилась семейная приключенческая картина ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД, которая на старте заработала 55 млн. Это на 30,4% больше, чем было у фильма РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ (42 млн), и на 31,1% уступает показателям УЖАСТИКОВ (80 млн).

Хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ пока что является самым важным в этом году релизом компании «Парадиз», что заметно и по рекламной кампании, и по росписи проекта. Касса первого уикенда составила 45 млн рублей, и это лучший результат для прокатчика со времен прошлогодней РЕПРОДУКЦИИ (67 млн), однако уступает цифрам таких его релизов как ОБИТЕЛЬ ЗЛА (110 млн на старте) или ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ (55 млн).

Еще одна новинка в десятке − занявшая шестое место документальная лента BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ от компании CoolConnections. На ее счету к понедельнику было 45 млн рублей, примерно половина из которых пришлась на превью-показы в среду.

Также в прокат вышла комедия ПЛЮС ОДИН (0,9 млн рублей, четырнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 860 млн рублей, с учетом стран СНГ – 946 млн. Это на 9,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 50,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ.

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14.08.2019 Автор: Максим Острый