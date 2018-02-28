Официальная касса России: у «О чем говорят мужчины» лучший старт среди картин «Квартета И»

В минувший уикенд сборы перебрались за отметку в 1 млрд рублей. Это произошло во многом благодаря российским картинам – две из них забрали себе первое и второе места в чартах. Лидером стал ЛЕД – фильм-сказка положил в свою копилку еще 390 млн в России и 400 млн с учетом стран СНГ. Таким образом, падение относительно стартового уикенда составило всего лишь 13,7%. Общая касса проекта уже перевалила за миллиард и превысила финальные цифры ПРИТЯЖЕНИЯ (1,040 млрд в РФ и 1,073 млрд в СНГ), в итоге он стал десятым «миллиардником» среди российских картин и пока занял девятое место в чарте самых кассовых отечественных релизов.

Вторая строчка досталась лучшей новинке уикенда – комедии О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. В первые выходные фильм взял 198 млн рублей в России, еще 7 млн добавили страны Содружества. Это лучший старт в фильмографии «Квартета И» – превзойдены цифры СТРАНЫ ЧУДЕС (147 млн в РФ и 152 млн в СНГ), а также двух других частей франшизы – О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (93 млн с учетом стран СНГ) и О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (121 млн с учетом стран СНГ). Самые сильные результаты фильмы «Квартета И» показывали при старте в новогодние праздники, но ставка на 23 февраля, как видно, оказалась более удачной. Сработало и чувство ностальгии – второй фильм полюбившейся зрителю серии выходил в уже далеком 2011 году. Общие сборы ленты тогда составили 565 млн в СНГ, и тотал новинки с большой вероятностью окажется выше этой цифры.

Третья позиция у кинокомикса ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, который с четверга по воскресенье работал в России только в 59 кинотеатрах в форматах IMAX и LUXE. Благодаря высокой цене билета и отличной наполняемости зала релиз собрал 128 млн рублей, а наработка на площадку составила впечатляющие 2 млн рублей. У ТОРА: РАГНАРЕК за аналогичный период проката сборы были на 32% выше (168 млн рублей), но нужно сделать скидку на то, что при этом сам персонаж Тор был гораздо более известен и узнаваем, чем Черная Пантера. В странах Содружества новинка уже работает полноценно. Сборы уикенда там составили 28 млн рублей, а общая касса без учета России равняется 97 млн.

Следом за ЧЕРНОЙ ПАНТЕРОЙ в чарте идут НОЧНЫЕ ИГРЫ. Четырехдневка принесла релизу 78 млн рублей. Это лишь восьмой старт среди хулиганских комедий «Каро Премьер» – лента начала на одном уровне с НЕСНОСНЫМИ БОССАМИ 2 (79 млн в СНГ) и В АКТИВНОМ ПОИСКЕ (76 млн в РФ и 77 млн в СНГ), но не добралась до цифр картин ВПРИТЫК (119 млн в СНГ), МЫ – МИЛЛЕРЫ (109 млн в СНГ) и СМЕШАННЫЕ (84 млн в СНГ). При этом многие отмечают качество проекта – возможно, для лучших показателей ему не хватило более масштабной рекламы, да и дата оказалась очень загруженной.

Еще один российский проект в чарте – фантастическая военная драма РУБЕЖ – занимает пятую строчку. Обилие релизов на уикенде и вторичный по отношению к МЫ ИЗ БУДУЩЕГО концепт не позволили картине выйти на результаты лент А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ… (118 млн в РФ и 130 млн в СНГ), БАТАЛЬОНЪ (150 млн в РФ и 155 млн в СНГ) и БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (195 млн в РФ и 209 млн в СНГ). Сборы новинки составили всего 64 млн рублей в России и миллионом больше с учетом СНГ.

Зато для мультфильма ГНОМЫ В ДОМЕ дата оказалась как раз самой что ни на есть подходящей. Свежих проектов для детей в прокате не было со времен ПЛЮШЕВОГО МОНСТРА, стартовавшего 1 февраля. Низкая конкуренция помогла новому мультфильму заработать 58 млн в России и 61 млн в СНГ. Это четвертый старт среди анимационных релизов «Вольги» после БАЛЕРИНЫ (77 млн в РФ и 83 млн в СНГ), а также после проектов КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ (70 млн в СНГ) и ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (63 млн в СНГ). Показатели новинки существенно выше цифр недавних релизов прокатчика МЫ – МОНСТРЫ! (36 млн в РФ и 41 млн в СНГ) и СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ (38 млн в РФ и 42 млн в СНГ).

Два новых фильма для избирательной аудитории, ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА и СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ, заняли восьмую и девятую строчки чарта соответственно. У ленты с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом больше номинаций на «Оскар», но в числе преимуществ ВСЕХ ДЕНЕГ МИРА оказались стильные промоматериалы и более понятный нашему зрителю сюжет. В итоге триллер о похищении заработал 29 млн в России и 30 млн в СНГ – результат чуть меньший, чем у БОЛЬШОЙ ИГРЫ (32 млн) и СНОУДЕНА (32 млн в РФ и 33 млн в СНГ). СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ в России добавило к сборам превью еще 19,6 млн, а с учетом стран СНГ – 22,8 млн. Благодаря мощному актерскому составу фильм заметно превзошел цифры предыдущей оскаровской ленты о журналистском расследовании – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (3,4 млн в РФ и 3,8 млн в СНГ), но недотянул до показателей ШПИОНСКОГО МОСТА (49 млн в РФ и 55 млн в СНГ).

С тринадцатой строчки стартовал драматический экшн ДИКИЙ – по данным ЕАИС, его сборы составили 6,9 млн рублей.

Общая касса Топ-20 в России составила 1,082 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,142 млрд. Это сразу на 44% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 24% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавляли ЗАЩИТНИКИ.

28.02.2018 Автор: Анна Багрова