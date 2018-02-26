Предварительная касса уикенда: «Лед» остался на первом месте

В кинопрокате продолжают доминировать российские картины. В минувший уикенд на их долю пришлось почти две трети всех сборов. Общая касса за прошедшие четыре дня превысила 1 млрд рублей.

Лидером остался фильм ЛЕД (WDSSPR), в активе которого, по предварительным и неофициальным данным, около 380 млн рублей на территории России. Таким образом, падение сборов во второй уикенд составило всего лишь 15–16%. Общая касса проекта уже достигла 1,04 млрд рублей. ЛЕД стал девятым российским фильмом, которому покорился этот заветный рубеж.

Комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (NKI) завершила уикенд на втором месте с результатом в 195–198 млн рублей. ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 в 2016 году освоил на старте 113 млн рублей, правда тот уикенд не был праздничным. О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ выходили в новогодние каникулы, так что и здесь сравнение будет не совсем корректным. За все время проката предыдущая часть франшизы освоила 565 млн рублей.

На третьей строчке расположилась ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR) со сборами 125 млн рублей, которые были добыты исключительно в кинозалах IMAX. В этот понедельник фильм вышел в широкий прокат. В ноябре прошлого года ТОР: РАГНАРЕК в похожий уикенд (с одним дополнительным выходным) собрал 168 млн на превью-показах.

Среди остальных новинок уикенда впереди финишировала комедия НОЧНЫЕ ИГРЫ (CAO), в активе которой 75–77 млн рублей на территории России. Военная драма РУБЕЖ (СР) собрала примерно 65 млн рублей, чего хватило только для пятого места в чарте. ГНОМЫ В ДОМЕ (VLG) воспользовались низкой конкуренцией за семейную аудиторию и освоили около 60 млн рублей за отчетный период.

26.02.2018 Автор: Андрей Белый