Официальная касса России: у «Домашних животных» − четвертый старт в истории проектов Illumination

Полноценный старт ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 принес второй части франшизы 440 млн рублей, а общая касса проекта достигла 688 млн. Первый фильм смог в свое время заработать на дебютном уикенде без превью 588 млн, а уже с учетом превью-показов разница составила 281 млн, однако следует учесть, что конкурентное окружение у сиквела было значительно серьезнее.

Так, сборы АЛАДДИНА на второй неделе сократились лишь на 45,6%, а общая касса достигла 722 млн рублей. Фильм поднялся на шестое место в списке самых кассовых релизов года. Картине лишь немного не хватает до итоговых результатов КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА (736 млн).

Вторая крупная новинка недели, ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, стартовала не самым лучшим образом. Фильму удалось привлечь 153 млн, это на 48,2% меньше, чем было у первой части (295 млн), а также это ниже показателей картин КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (279 млн) и РЭМПЕЙДЖ (179 млн).

Замкнули десятку бокс-офиса превью-показы музыкальной биографии Элтона Джона РОКЕТМЕН, в их активе 3 млн рублей. Также в прокат вышли мелодрама КУРИОСА (2,3 млн, одиннадцатое место), триллеры ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА (1,8 млн, двенадцатое место) и ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ (1,1 млн и четырнадцатая строка). Наконец, на девятнадцатом месте — мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ (365 тысяч).

Общая касса топ-20 в России составила 882 млн рублей, с учетом стран СНГ – 957 млн. Это на 8,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 105,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина ДЭДПУЛ 2.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

05.06.2019 Автор: Максим Острый