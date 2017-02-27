Предварительная касса уикенда: «Защитники» на первом месте, «Вурдалаки» – на десятом

Первое место по итогам праздничного уикенда заняла российская картина ЗАЩИТНИКИ. За первые четыре дня проката она освоила, по предварительным и неофициальным данным, около 205 млн рублей на территории России (без учета СНГ). Это лучший старт среди продюсерских проектов братьев Андреасян. До этого первую строчку в этом чарте занимала МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ со 135 млн рублей в России.

На втором месте по итогам уикенда расположилась картина ВЕЛИКАЯ СТЕНА, которая относительно старта потеряла только 18% сборов. Второй уикенд принес фильму примерно 195 млн рублей, а общая касса релиза сейчас составляет почти 500 млн рублей.

Куда бóльших успехов относительно предыдущего уикенда добились фильмы ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, ПРИТЯЖЕНИЕ и БАЛЕРИНА. Комедия Романа Каримова освоила 80-82 млн рублей, что на 3-4% больше, чем в первый уикенд. Фантастика Федора Бондарчука в свой пятый уикенд заработала 48-50 млн рублей, то есть на 26-27% больше, чем в четвертый. Релиз «Вольги» еще больше укрепил статус самого успешного зарубежного независимого мультфильма – сборы предыдущего уикенда БАЛЕРИНА увеличила в два раза, с 13 млн до 26 млн рублей.

На 10-й и 11-й строчках по итогам уикенда расположились соответственно ВУРДАЛАКИ и ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙПОВОРОТ. Первая из них собрала примерно 28-29 млн рублей (без учета превью-показов в среду), а вторая – 20-21 млн рублей.

Хорошего результата в сегменте арт-мэйнстрима добилась картина ДЖЕКИ, на счету которой по итогам уикенда около 15,5-16 млн рублей. Вполне возможно, что это окажется лучший старт в истории компании Cinema Prestige (ДАЛЛАСКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ брал на старте 15.6 млн рублей).

27.02.2017 Автор: Андрей Белый