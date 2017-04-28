Предварительная касса четверга: Лидером среди новинок стала «Сфера

Нынешний уикенд, как ожидалось, будет худшим по кассовым сборам в текущем году. Лишь одна из многочисленных преодолеет рубеж в 30 млн рублей за уикенд, при этом остальные могут не собрать и 20 млн рублей на старте.

Лидером среди новинок стала картина СФЕРА (MVK), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 5 млн рублей за четверг. За весь уикенд (без учета дополнительного выходного) фильм может рассчитывать на 33-37 млн рублей. В любом случае это будет лучший старт в истории дистрибьютора.

ПЕРЕСТРЕЛКА (VLG) и ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z (PRD) собрали за вчерашний день примерно одинаковую сумму – 2,2-2,4 млн рублей. В обоих случаях это может дать 15-18 млн рублей за уикенд.

Чуть меньшие сборы на счету картин ОБЕЩАНИЕ (CP), МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР (EXP) и СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (MG/FOX). Во всех трех случаях речь идет о 1,7-1,9 млн рублей за четверг, а за весь уикенд фильмы идут примерно на 11-14 млн рублей.

Лидером же уикенд вновь станет ФОРСАЖ 8 (UPI), который собрал за вчерашний день примерно 13-14 млн рублей и вправе рассчитывать на уикенд со сборами больше 100 млн рублей.

28.04.2017 Автор: Андрей Белый