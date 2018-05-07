Предварительная касса уикенда: «Мстители» установили новый стартовый рекорд

Стартовый рекорд ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ в российском прокате продержался почти год. В конце мая прошлого года релиз освоил за первые четыре дня 968 млн рублей, а с учетом стран СНГ – 1050 млн рублей. Спустя 343 дня этот результат побил другой диснеевский релиз – МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR).

По предварительным и неофициальным данным, новинка освоила примерно 1020-1030 млн рублей только на территории России, и более 1160 млн рублей – с учетом стран СНГ. Судя по всему, рекорд состоялся и по количеству проданных билетов – на счету МСТИТЕЛЕЙ чуть больше 3,4 млн зрителей в России (у ПИРАТОВ было 3,341 млн).

На втором месте в чарте уикенда расположилась российская военная драма СОБИБОР (CRP), которая собрала примерно 102-104 млн рублей. Это больше, чем было у РУБЕЖА и ТАНКОВ за все время проката. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ за первый уикенд освоила 70 млн рублей, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – 85 млн рублей.

Среди двух анимационных релизов Fox сильнее ожидаемо оказался проект ПАПА-МАМА ГУСЬ. На его счету примерно 22-23 млн рублей за уикенд. Тогда как ОСТРОВ СОБАК освоил только 12-13 млн рублей.

07.05.2018 Автор: Андрей Белый