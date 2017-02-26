Касса субботы в России: «Великая стена» вышла вперед

По итогам трех дней праздничного уикенда лидером осталась российская картина ЗАЩИТНИКИ (CRP). После успешного старта фильм потерял сразу 35% сборов в пятницу, а в субботу лишился еще около 24%. Таким образом за 25 февраля релиз освоил 40-41 млн рублей на территории России. За три дня проката ЗАЩИТНИКИ собрали примерно 175 млн рублей (без учета СНГ), а за весь уикенд могут претендовать на 200-205 млн рублей.

ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI) в субботу стала лидером рынка со сборами в пределах 47-48 млн рублей. Однако за период с четверга по субботу релиз все еще позади ЗАЩИТНИКОВ – на счету американо-китайского проекта около 160 млн рублей. За весь уикенд он может претендовать на 193-198 млн. По окончании праздников релиз по общей кассе вплотную приблизится к рубежу в 500 млн рублей.

ВУРДАЛАКИ (CP) освоили в субботу около 7,1 млн рублей, что увеличило кассу проекта до 26-27 млн рублей с учетом превью-показов в среду. Непосредственно за уикенд (четверг-воскресенье) релиз соберет примерно 28-29 млн рублей.

Еще один российский релиз, ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙ ПОВОРОТ (NKI), претендует на 20-22 млн рублей за четыре праздничных дня.

26.02.2017 Автор: Андрей Белый