Предварительная касса уикенда: «Пассажиры» первые, «Елки 5» далеко позади

Ожидаемой борьбы за лидерство в этот уикенд не получилось. ПАССАЖИРЫ (WDSSPR) уверенно возглавили чарт еще в четверг и легко удержали первую строчку на выходных. По предварительным и неофициальным данным, картина собрала на территории России около 265-270 млн рублей за уикенд. Впрочем, делать какие-либо выводы по итогам всего проката еще очень рано из-за приближающихся праздников. Все новинки этой недели могут увеличить стартовые сборы в 3-3,5 раза.

ЕЛКИ 5 (BZL/FOX) также еще покажут себя на новогодних каникулах, но уже очевидно, что релиз показал худший старт в истории франшизы (не считая фильма ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ). По предварительной оценке, фильм собрал примерно 168-170 млн рублей без учета СНГ.

Ничем не порадовал и проект ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ (FOX). За первые два дня проката (фильм стартовал в субботу) он освоил только 26-30 млн рублей.

Также стоит отметить, что мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI) заработал около 22-24 млн рублей за эти же два дня. Однако в данном случае вся рекламная кампания анимации строилась вокруг даты 1 января.

На третьей строчке расположилась картина ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ (WDSSPR), в активе которого 93-95 млн рублей во второй уикенд. Это на 71% меньше по сравнению со стартовым уикендом. В прошлом году у ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ было точно такое же падение.

25.12.2016 Автор: Андрей Белый