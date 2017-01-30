Предварительная касса уикенда: У «Притяжения» один из лучших стартов среди российских картин

Благодаря большим приростам сборов на выходных российская картина ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) в итоге вышла на те высокие цифры, которые от нее ожидали до начала уикенда. По неофициальным и предварительным данным, бокс-офис фильма за первый уикенд составил около 390-395 млн рублей на территории России – это пятый или шестой старт (в зависимости от финальных данных) среди отечественных картин за всю историю.

В апреле прошло года ЭКИПАЖ собрал за первый уикенд 465 млн рублей в России, а предыдущий фильм Федора Бондарчука, СТАЛИНГРАД, в октябре 2013 года освоил 510 млн рублей. До этого ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ собрал в первый уикенд 318 млн рублей, ЛЕГЕНДА №17 – 250 млн (в двух последних случаях данные с учетом СНГ).

Мультфильм БАЛЕРИНА (VLG) собрал в свой первый уикенд около 73-75 млн рублей. Это лучший старт для анимации в истории «Вольги», позади остались ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (63 млн в РФ+СНГ) и КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ (70 млн в РФ+СНГ).

Комедия СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (СР) освоила примерно 19 млн рублей за уикенд, заняв восьмую строчку чарта по итогам уикенда. Фильм Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ (СР) собрал около 10,5-11 млн рубелей, что хватило для одиннадцатого места.

30.01.2017 Автор: Андрей Белый