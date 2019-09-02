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Предварительная касса уикенда: «Я иду искать» отвоевал выходные

Картина собрала более 55 млн рублей

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего уикенда заняла картина Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 55–56 млн рублей. Это худший результат у победителя уикенда за последние четыре года.

Российская новинка БИТВА (WDSSPR) завершила уикенд с 17 млн рублей на счету. ИГРА ГАННИБАЛА (EXP) заработала за первые четыре дня проката примерно столько же. За пределами первой десятки финишировала картина КОМАНДА МЕЧТЫ (CP), в активе которой 8,5 млн рублей.

Также стоит отметить, что на минувшей неделе картина ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR) преодолела рубеж в 1 млрд рублей на территории России. А КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) стал самым кассовым фильмом года, обогнав блокбастер МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ.

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02.09.2019 Автор: Андрей Белый

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