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Итоги сентября 2020 года в кинопрокате России и СНГ

Уверенный рост, но до прежних показателей пока далеко

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в сентябре 2020 года составили всего 1,898 млрд рублей, что на 282,7% больше, чем месяцем ранее, но на 35,0% меньше, чем в сентябре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $25,446 млн, т. е. в отношении августа рынок подрос на 274,5%, но в отношении сентября прошлого года не добрал 42,7%.

В сентябре зрители ходили в кино гораздо чаще, чем августе: российские кинотеатры продали 7,019 млн билетов, что на 266,9% больше, чем месяцем ранее, но на 39,0% меньше, чем в сентябре 2019 года. 

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: рост кассы относительно показателей августа 2020-го и недобор относительно сентября прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в сентябре 2020 года 1,944 млрд рублей и продали 7,216 млн кинобилетов. Это на 289,3% и 276,3% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2019-го недобор бокс-офиса составил 37,4%, а посещаемость сократилась на 41,8%. В валюте в сентябре 2020 года кинотеатры России и СНГ заработали на билетах $26,065 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 44,8%, а в сравнении с прошлым месяцем − выросли на 281,7%.

Самым кассовым релизом этого месяца стал фильм ДОВОД (CAO).

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03.10.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

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