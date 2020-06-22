Касса России: на первое место вышел «Соник в кино»

Семейный контент становится победителем второй уикенд подряд. На этот раз кассу, поддерживаемую в основном автокинотеатрами страны, возглавил фантастический экшн СОНИК В КИНО (CPP). С четверга по воскресенье на 16 сеансов этой картины было продано 106 кинобилетов. Сборы составили 70,45 тыс. рублей. Здесь и далее представлены предварительные данные, отраженные в системе ЕАИС.

Ровно в половину меньше сеансов, чем СОНИК, получил корейский хит ПАРАЗИТЫ (PVZGL), занявший по итогам выходных второе место. Благодаря 80 проданным кинобилетам лента собрала 67,75 тыс. рублей. Третьей стала ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА (CP), которая умудрилась собрать 63,6 тыс. рублей одним лишь сеансом. На него было продано 53 кинобилета.

Четвертым стал еще один проект из Южной Кореи − экшн-хоррор ПОЕЗД В ПУСАН (PVZGL). Эту ленту за выходные показали дважды, она собрала 62,197 тыс. рублей. На ее сеансы в общей сложности было продано 64 кинобилета. А замыкает пятерку лучших фильм ужасов Z (PRD). Лента стала рекордсменом по числу киносеансов − их было 22. На нее было продано 150 кинобилетов, однако их цена была невысока. Сборы фильма за выходные составили 45,230 тыс.

В десятку лучших по величине кассовых сборов на уикенде также попали: драма ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF), фантастический экшн БЛАДШОТ (SPPR), драма ПАТЕРСОН (AONE), а также хорроры КУКЛА 2: БРАМС (PRD) и ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ (PRD).

По данным ЕАИС, всего за уикенд в кинотеатры было продано 3,3 тыс. кинобилетов. Неделей ранее их было 2,2 тыс.

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22.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС