Предварительная касса четверга: «Однажды... в Голливуде» захватывает лидерство

ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR) по итогам минувшего четверга собрал более 60% всей кассы за день, уверенно заняв первое место в российском кинопрокате. По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма 112-115 млн рублей без учета СНГ. К концу воскресенья сумма сборов фильма может возрасти до 430-450 млн рублей. Это будет больше, чем у предыдущего фильма Квентина Тарантино за все время проката (ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА с 401 млн рублей).

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (CPP) собрал за отчетный период около 10,5-11 млн рублей и идет на 50 млн рублей за весь уикенд. Это больше, чем было, например, у РОЖДЕННОГО СТАТЬ КОРОЛЕМ, но меньше по сравнению с УЖАСТИКАМИ.

В активе хоррора Гильермо дель Торо СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (PRD) чуть меньше 9 млн рублей. По итогам уикенда бокс-офис релиза может составить 36-38 млн рублей.

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09.08.2019 Автор: Андрей Белый