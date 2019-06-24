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Предварительная касса уикенда: новинки не оправдывают ожиданий

«История игрушек» собрала только 135 млн рублей

Первое место по итогам минувшего уикенда в российском кинопрокате занял мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету проекта только 135–136 млн рублей без учета СНГ. Данный результат хоть и существенно больше по сравнению с предыдущей частью франшизы (74 млн рублей), но сильно уступает показателям ТАЙНЫ КОКО, В ПОИСКАХ ДОРИ, ТАЧЕК 3 и СУПЕРСЕМЕЙКИ 2.

Хоррор ДЕТСКИЕ ИГРЫ (СР) собрал примерно 30 млн рублей в свой первый уикенд, этого хватило для пятого места в чарте. Примерно с таким же результатом неделей ранее стартовала МА.

В десятку сильнейших попали еще две новинки уикенда. Российский фильм ДЫЛДА (PNR) расположился на седьмой строчке чарта с кассой в 10 млн рублей. Картина ДИТЯ РОБОТА (VLG) заняла девятое место, собрав 7,3 млн рублей.

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24.06.2019 Автор: Андрей Белый

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