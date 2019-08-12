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Предварительная касса уикенда: «Однажды... в Голливуде» уверенно выиграл

Новинка показала лучший старт среди фильмов Тарантино

ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR) по итогам минувшего уикенда собрал, по предварительным и неофициальным данным, около 465-470 млн рублей без учета СНГ. Это больше, чем у предыдущего фильма Квентина Тарантино ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА  за все время проката (401 млн рублей). При этом финальные показатели ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННОГО (484 млн рублей) будут улучшены уже в понедельник.

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (CPP) собрала за отчетный период около 55 млн рублей. Это превосходит стартовые показатели РОЖДЕННОГО СТАТЬ КОРОЛЕМ (42 млн), но меньше по сравнению с УЖАСТИКАМИ (80 млн).

В активе хоррора продюсера Гильермо дель Торо СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (PRD) чуть больше 45 млн рублей. Картина замкнула первую пятерку лидеров.

КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) по итогам четырех уикендов собрал уже около 2,434 млрд рублей на территории России. У самого кассового фильма этого года в кинопрокате – МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (WDSSPR) – в активе 2,594 млрд рублей.

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12.08.2019 Автор: Андрей Белый

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