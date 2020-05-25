Касса России: мелодрама «Верю в любовь» возглавила топ

Лидером кассовых сборов прошедшего уикенда стала американская мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD). За выходные в работающих сейчас автокинотеатрах фильм показали два раза. На него был продан 51 билет, что позволило собрать 22 899 рублей.

Второе место с 21 000 рублей занял триллер ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (PRD). У этой картины был только один сеанс, на который было продано 43 билета. Третье место досталось лидеру прошлого уикенда, фильму ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF). С четверга по воскресенье состоялось два сеанса этой картины, на которые было куплено в общей сложности 45 билетов. Сборы фильма за уикенд составили 20 205 рублей.

Четвертыми стали СЛАВНЫЕ ПАРНИ (PRD). Эту криминальную комедию за уикенд показали один раз: на нее было продано 36 билетов, благодаря чему собрано 16 500 рублей. Замыкает пятерку лидеров детский полнометражный мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС (KNLG) со сборами в 10 327 рублей. На единственный сеанс этой картины было продано 23 билета.

В топ-10 картин по уикенду также вошли 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ (CPF), ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI), ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), АФЕРА В МАЙАМИ (EXP), МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ (PNR). Общая касса фильмов первой десятки за уикенд составила 119 тыс. рублей.

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25.05.2020 Автор: Артур Чачелов