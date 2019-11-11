Предварительная касса уикенда: «Семейка Аддамс» снова первая

По итогам недели лидерство в российском прокате осталось за мультфильмом СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI). По неофициальным данным, анимационный релиз записал на свой счет около 140 млн рублей. За две недели проката на счету релиза свыше 630 млн рублей.



Достаточно скромные результаты показали новинки этой недели. Так, продолжение культового СИЯНИЯ с Юэном Макгрегором в главной роли, ДОКТОР СОН (CAO), по предварительным данным, заработало около 125 млн рублей за уикенд и заняло вторую строчку чарта. Учитывая отсутствие конкуренции со стороны больших голливудских новинок, релиз был вправе рассчитывать на большее.



Примерно по 40 млн рублей за четыре дня проката заработали сразу две новинки – ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ (EXP) и ДЕВЯТАЯ (СР). Но если для трагикомедии с Джонни Деппом это отличный результат, то для российского мистического триллера с бюджетом 450 млн рублей цифра совсем не радужная. В итоге проекты распределят между собой 6 и 7 строчки таблицы лучших релизов недели.



Остальные новинки недели не смогли попасть в итоговый чарт.



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11.11.2019 Автор: Георгий Романов