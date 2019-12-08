Предварительная касса уикенда: «Холодное сердце II» вновь на вершине

По итогам первого уикенда декабря, на вершине чарта вновь разместился анимационный блокбастер ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR). По неофициальным данным, на счету мульфильма приблизительно 390 млн рублей, что несколько ниже, чем можно было бы ожидать, учитывая динамику сборов в будние дни.



Отличные результат в превью-формате показал приключенческий экшн ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). У фильма среднее количество людей на сеанс 58 человек и сборы в районе 155 млн рублей. Этот результат позволяет релизу занять вторую строчку недельной таблицы и настраивает на самый позитивный лад, перед основным стартом 12 декабря.



Мелодраматическую комедию РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI) никак не смутил пятничный старт грозного конкурента. Фильм с Эмилией Кларк в главной роли заработал около 75 млн рублей и занял третью строчку чарта.



Главным сюрпризом недели смело можно считать сборы российской военной драмы РЖЕВ (CPR). Для релиза вставшего на дату всего несколько недель назад, заработанные 40 млн рублей и 5 место среди лучший релизов уикенда отличный результат, особенно, если учесть, сколько именитых, на первый взгляд, конкурентов осталось позади.



А позади остались, заняв 8 и 10 места чарта, нуарный детектвив СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO) и историческая драма ВОЙНА ТОКОВ (PNR). Но, если фильм Эдварда Нортона с результатом 28 млн рублей выступил в рамках ожиданий, то от продюссерского проекта Тимура Бекмабетова с целой плеядой звезд в актерском составе явно можно было ожидать большего, чем заработанные 18 млн рублей.

Документальный релиз АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ (CP) продолжает триумфально шествовать по стране. На этой неделе фильм записал на свой счет около 35 млн рублей. На данный момент на счету проекта уже более 70 млн рублей.

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08.12.2019 Автор: Георгий Романов