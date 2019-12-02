«Холодное сердце 2» уверенно занимает первую строчку

Анимационный блокбастер ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR) по предварительным данным заработал за свой первый уикенд свыше 800 млн рублей, тем самым поставив рекорд для первого уикенда среди всех анимационных релизов. Учитывая уровень предпродаж, от мультфильма вполне можно было ждать старт и цифр уровня КОРОЛЯ ЛЬВА, но и нынешний результат вряд ли кого-нибудь разочаровал.



Комедийный детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (СР) умудрился не затеряться на фоне грозного конкурента, и с результатом около 105 млн рублей, и посещаемостью 22 человека на сеанс, расположился на второй строчке таблицы.



Точно такую же посещаемость показала и другая новинка, отечественная спортивная драма ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG). Релиз достойно показал себя в достаточно сложный уикенд и с результатом 60 млн рублей расположился на четвертой строчке чарта, пропустив вперед себя также не сбавляющего хода FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX).



Удивительные результаты показывает релиз АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ (CP). В свою пятую прокатную неделю, фильм заработал 17,5 млн, с невероятной заполняемостью 100 человек на сеанс, и попал на седьмую строчку еженедельного чарта. Сейчас на счету проекта уже свыше 42 млн рублей, а впререди еще прокат в центральной части России и Москве.

Главным разочарованием недели для кинотеатров смело можно назвать стартовые результаты фильма ужасов ТВАРЬ (WDSSPR). Увы, отечественный хоррор не смог дотянуться до планки даже самых пессиместичных прогнозов и показал результат в районе 11,5 млн рублей.



Замкнула десятку лучших французская трагикомедия ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (VLG). По итогу недели на счету фильма с Даниэлем Оттоем и Фанни Ардан около 4,5 млн рублей.

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02.12.2019 Автор: Георгий Романов