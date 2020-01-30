Предварительная касса четверга: «1917» стал самой успешной из новинок

Лидером четверга, как и неделю назад, оказался боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR). На счету фильма с Уиллом Смитом около 12 млн рублей, что должно дать 100-110 млн рублей за весь уикенд. Лучшей среди новинок в четверг стала драма Сэма Мендеса 1917 (UPI). Номинант на премию «Оскар» заработал приблизительно 11 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку таблицы. Такой результат позволит рассчитывать на 80-90 млн рублей по итогу недели.

Российский фантастический триллер КОМА (CP) увы, пока не впечатляет. По предварительным данным, картина показала результат в 8 млн рублей. Осенью, другой отечественный фантастический проект АВАНПОСТ, показывавший схожие предварительные продажи, начинал свой прокат с 12,5 млн рублей. К сожалению, с таким стартом фильм Никиты Аргунова вряд ли заработает больше 55-65 млн рублей за четыре дня проката.

А вот драма Греты Гервиг МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (SSPR) показала вполне обнадеживающие результаты. В первый день проката фильм записал на свой счет приблизительно 6,7 млн рублей и вполне может осилить планку в 50 млн рублей.

Последней из новинок, попавшей в первую десятку лучших релизов четверга, стал хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (PRD). На счету релиза примерно 2,5 млн рублей, и перпектива заполучить 15-20 млн рублей по итогам всего уикенда.

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30.01.2020 Автор: Георгий Романов