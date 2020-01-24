Предварительная касса четверга: «Плохие парни» в лидерах

Лидером четверга предсказуемо стал экшн ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR). На счету фильма с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом около 44 млн рублей. В прошлом году триквел еще одной популярной экшн франшизы − ДЖОН УИК 3 − начинал свой прокат с 52 млн рублей и освоил за уикенд 225 млн рублей. Можно предположить, что здесь множитель будет чуть больше, и боевику покорится 220-240 млн рублей.

Вторую строчку заняла отечественная комедия МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP). По предварительным данным картина показала результат в районе 19 млн рублей, что вполне может вылиться примерно в 130-150 млн рублей по итогу недели.

Еще одна новинка, фантастический триллер ПОД ВОДОЙ (FOX), расположился на пятой строчке самых кассовых релизов четверга. Фильм с Кристен Стюарт в главной роли записал на свой счет около 6 млн рублей, что вряд ли даст больше 30-35 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационный фильм БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (VLG) и драма ШАХМАТИСТ (CP) не смогли попасть в итоговую десятку. Оба релизы показали результат порядка 600 млн рублей, и заняли 11 и 12 строчки чарта соответственно.

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24.01.2020 Автор: Георгий Романов