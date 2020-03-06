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Предварительная касса четверга: «Отель «Белград» стартует с первого места

«Человек-невидимка» и «Вперед» также в тройке лидеров

Лидером четверга стала комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма с Милошем Биковичем в главной роли около 18 млн рублей. Не самый впечатляющий результат, но впереди его ждет длинный праздничный уикенд, а данный релиз выглядит самым очевидным предложением в Международный женский день. Поэтому, рискнем предположить, что ему покорится рубеж в 200 млн рублей за четыре дня проката.

На второе место взобрался фантаститечкий триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). Его результат оказался в районе 12 млн рублей, что должно дать 90-100 млн рублей за весь уикенд.

Замкнул тройку призеров с результатом 11 млн рублей анимационный релиз ВПЕРЕД (WDS). Такой старт позволяет рассчитывать мультфильму занести в свою копилку около 220-240 млн рублей по итогу недели.

Еще двум новинкам удалось попасть в итоговую десятку лучших релизов четверга. Почти 6 млн рублей смог занести в свою копилку хоррор ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR). Этот результат позволит ему рассчитывать на 42-45 млн рублей за уикенд. А вот у российской драмы ОДИН ВДОХ (CPR) дела пока идут несколько хуже. Фильм с Викторией Исаковой в главной роли смог заработать около 2,5 млн рублей, однако, имея четкую направленность на женскую аудиторию, тот также вправе рассчитывать на серьезные приросты в праздничные выходные.

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06.03.2020 Автор: БК

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