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Предварительная касса четверга: «Хищные птицы» ожидаемо первые

«Игры с огнем» также стартуют в рамках прогнозов

По предварительным итогам, первую строчку российского бокс-офиса в четверг занял кинокомикс ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO). Фильм заработал 45 млн рублей, что должно дать по итогу уикенда приблизительно 270-290 млн рублей. Год назад, другая экранизация комиксов DC ШАЗАМ! в стартовый день брала 59 млн рублей, что вылилось в 323 млн рублей по итогу всего уикенда. Однако у того фильма была возрастная маркировка «12+».

Еще одна новинка, комедия ИГРЫ С ОГНЕМ (СРP), записала на свой счет порядка 3,2 млн рублей. Рассчитанный в большей степени на семейную аудиторию релиз вполне может освоить на конец недели 20-23 млн рублей.

Историческая драма ОФИЦЕР И ШПИОН (MG) по неофициальным данным собрала примерно 0,8 млн рублей и не смогла попасть в десятку лучших релизов четверга.

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07.02.2020 Автор: Георгий Романов

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