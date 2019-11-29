Предварительная касса четверга: Мощный старт «Холодного сердца 2»

Ожидаемо, но от этого не менее приятно для кинотеатров, мощно стартовал анимационный проект ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR). по неофициальным данным за первый день проката мультфильм заработал около 90 млн рублей, что даст колоссальные 850-900 млн рублей за весь уикенд. Хотя, учитывая ажиотаж вокруг релиза, можно предположить, что результат будет еще выше.



Отличный старт диснеевской сказки не смутил другую амбициозную новинку. Детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (СР) заработал за четверг порядка 11,5 млн рублей и теперь вполне может рассчитывать на 80-90 млн рублей за четыре дня проката.



По нижней планке ожиданий прошёл отечественный релиз ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG). Байопик о легендарной фигуре советского спорта по предварительным данным смог записать на свой счет 6 млн рублей. При благоприятных обстоятельствах, фильму вполне по силах одолеть планку сборов в 45-50 млн рублей.



А вот у другой российской новинки дела идут намного хуже. Хоррор ТВАРЬ (WDSSPR) в четверг показал самую худшую посещаемость среди первой десятки чарта и заработал всего 1,7 млн рублей. Такой результат может дать не больше 12-13 млн рублей по итогам недели.



Также в десятку лучших пробилась французская драма ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (VLG). Фильм с недавно посетившей нашу страну Фанни Ардан показал результат порядка 0,6 млн рублей. При таком старте, сборы фильма по итогу уикенда должны будут остановится в районе 4,5 млн рублей.



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29.11.2019 Автор: Георгий Романов