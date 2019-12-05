Предварительная касса четверга: Сразу шесть новинок в десятке лучших

Уверенно начала свой прокат романтическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI). По предварительным данным новинка заработала около 10,6 млн рублей, что может дать порядка 70-75 млн рублей за весь уикенд. Однако, широкое превью с 6 декабря приключенческой комедии ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) может внести коррективы в прокатный множитель всех новинок, и в частности фильма с Эмилией Кларк в главной роли, ведь целевые аудитории данных проектов пересекаются сильнее всего.

На четвертую строчку таблицы взобралась военная драма РЖЕВ (CPR). Российский релиз записал на свой счет 4,6 млн рублей и может рассчитывать на 35-40 млн рублей по итогам недели. Чуть хуже себя показала себя режиссерская работа Эдварда Нортона СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO), на чьем счету около 4,1 млн рублей. Нуарный детектив сможет записать в свой актив порядка 28-32 млн рублей за четыре дня проката.

Близкие друг к другу результаты показали боевик 21 МОСТ (MG) и историческая драма ВОЙНА ТОКОВ (PNR), записав на свой счет 2,7 и 2,6 млн рублей соответственно. Оба фильма могут претендовать на кассу в районе 20-22 млн рублей.

Замкнул десятку лучших российский криминальный боевик РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ (CP). Фильм показал посещаемость 16 человек на сеанс, что является лучшим показателем среди всех новинок, и по предварительным данным заработал около 2,1 млн рублей.



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05.12.2019