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Предварительная касса четверга: Сразу шесть новинок в десятке лучших

Но на вершине чарта вновь «Холодное сердце II»

Уверенно начала свой прокат романтическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI). По предварительным данным новинка заработала около 10,6 млн рублей, что может дать порядка 70-75 млн рублей за весь уикенд. Однако, широкое превью с 6 декабря приключенческой комедии ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) может внести коррективы в прокатный множитель всех новинок, и в частности фильма с Эмилией Кларк в главной роли, ведь целевые аудитории данных проектов пересекаются сильнее всего. 

На четвертую строчку таблицы взобралась военная драма РЖЕВ (CPR). Российский релиз записал на свой счет 4,6 млн рублей и может рассчитывать на 35-40 млн рублей по итогам недели. Чуть хуже себя показала себя режиссерская работа Эдварда Нортона СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO), на чьем счету около 4,1 млн рублей. Нуарный детектив сможет записать в свой актив порядка 28-32 млн рублей за четыре дня проката.

Близкие друг к другу результаты показали боевик 21 МОСТ (MG) и историческая драма ВОЙНА ТОКОВ (PNR), записав на свой счет 2,7 и 2,6 млн рублей соответственно. Оба фильма могут претендовать на кассу в районе 20-22 млн рублей.

Замкнул десятку лучших российский криминальный боевик РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ (CP). Фильм показал посещаемость 16 человек на сеанс, что является лучшим показателем среди всех новинок, и по предварительным данным заработал около 2,1 млн рублей. 

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05.12.2019

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