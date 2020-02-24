Предварительная касса уикенда: «Лед 2» остался лидером, собрав уже больше миллиарда рублей

Лидерство в прокате по итогам недели удержал фильм Жоры Крыжовникова ЛЕД 2 (SPPR). Показав падение несколько большее, чем можно было ожидать, мелодрама с Александром Петровым в главной роли, по неофициальным данным, собрала за уикенд около 300 млн рублей. Впрочем, рубеж в миллиард рублей фильм в свой второй уикенд все-таки преодолел.

Лучшей из новинок стала приключенческая лента УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI). С результатом в районе 250 млн рублей, фильм поднялся на вторую строчку чарта. Впрочем, можно с уверенностью констатировать, что от данного проекта ждали более высоких результатов.

Показав лучшую заполняемость на один сеанс (44 человека), на третьей строчке с результатом в 230 млн рублей расположился криминальный фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). Проект показывает отличную выносливость и такими темпами рискует стать самым кассовым фильмом прокатчика в 2020 году.

После успешных превью-показов, в свой первый официальный уикенд весьма бойко работал СОНИК В КИНО (CPP). На счету экранизации игры про синего ежа приблизительно 215 млн рубей. Всего же релиз заработал уже более 380 млн рублей.

Еще один проект рассчитанный на семейную аудиторию − ЗОВ ПРЕДКОВ (FOX) − несмотря на положительные отзывы, по итогам четырех дней проката смог записать на свой счет только 80 млн рублей проект занял пятую строчку таблицы лучших релизов уикенда.

Биографическая драма КАЛАШНИКОВ (MG) благодаря отличной работе в День Защитника отечества, который принес практически половину 55-миллионных сборов смогла расположиться на шестой строчке чарта.

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24.02.2020 Автор: Георгий Романов